Caso Paloma: mãe está internada em estado grave e filho só crê em milagre

A mãe de Paloma Fernandes, criança de 6 anos espancada até a morte em Cariacica , está internada em estado grave. Segundo a família, a mulher de 46 anos não conseguia falar e nem se mover direito quando foi encontrada, ensanguentada ao lado da filha, na noite de terça-feira (18). O marido dela, pai da menina, é o principal suspeito do crime.

Na manhã desta quarta-feira (19), o filho da vítima internada e irmão de Paloma conversou com a repórter Quézia Prado, da TV Gazeta. Junior Fernandes ressaltou a gravidade do estado de saúde da mãe.

"Agora é só um milagre. Eu, como filho, preferiria que Deus levasse ela, porque acho que ela não vai aguentar ver (que Paloma foi morta)" Junior Fernandes - Irmão de Paloma

Junior contou que a mãe parou de responder mensagens por volta das 16h, o que o deixou preocupado. "Quando cheguei do serviço parti para Cariacica. Cheguei lá e os policiais estavam perdidos, ajudei eles a encontrarem a casa e estava aquela cena lá. Minha irmãzinha caída, cheia de sangue, e minha mãe se contorcendo", relatou.

De acordo com ele, a mãe mal conseguia mexer o braço. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192), com afundamento craniano no centro superior da cabeça e um hematoma no tórax. Paloma não tinha mais sinais vitais. A criança estava com um corte profundo na cabeça.

Ameaças

Paloma Fernandes, 6 anos, espancada até a morte em Cariacica; pai dela é o principal suspeito Crédito: Acervo familiar

Uma familiar de Paloma, que preferiu não se identificar, também conversou com a TV Gazeta. Ela revelou que, há um mês, a mãe da criança havia falado sobre ameaças vindas do marido. "Ela contou que às vezes ele falava que iria acontecer uma tragédia, que iria matar, sumir, que iria tirar a própria vida também", comentou.

Junior disse que a mãe nunca tinha relatado essas ameaças para ele. "Para mim e para minha irmã mais velha ela não falava nada, sempre dizia que estava mil maravilhas. Só descobri hoje que ela falava para familiares", desabafou.

O suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso. Agora, a família espera que o crime não fique impune.

"Espero a justiça daqui do Brasil, pena máxima. E eu estou tranquilo pois a justiça divina não falha" Junior Fernandes - Irmão de Paloma