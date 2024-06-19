Vizinhos ficaram chocados com assassinato de criança em Cariacica

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, um vizinho da família disse que estava chegando em casa, na noite de terça-feira (18), quando viu a movimentação das viaturas. "Quando chegamos para saber, chocou muito. Tem que ter justiça rápido para um cara desses, não pode deixar assim. Ficamos sem dormir durante a noite, pensando como pode acontecer uma coisa dessas. Para mim ele é um animal", relatou o autônomo, que preferiu não se identificar.