Vizinhos ficaram chocados com assassinato de criança em Cariacica

O assassinato da pequena Paloma Fernandes, de 6 anos
, em Cariacica
, chocou a vizinhança. Os moradores ficaram assustados com a brutalidade do caso, já que a menina foi espancada até a morte na noite de terça-feira (18). A mãe dela também ficou gravemente ferida, e o principal suspeito do crime é o pai da criança.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, um vizinho da família disse que estava chegando em casa, na noite de terça-feira (18), quando viu a movimentação das viaturas. "Quando chegamos para saber, chocou muito. Tem que ter justiça rápido para um cara desses, não pode deixar assim. Ficamos sem dormir durante a noite, pensando como pode acontecer uma coisa dessas. Para mim ele é um animal", relatou o autônomo, que preferiu não se identificar.
Paloma foi encontrada morta ao lado da mãe, que também estava coberta de sangue. A mulher, de 46 anos, foi socorrida e levada para o hospital em estado grave. O suspeito, de 48 anos, ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil
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