Suspeito de chacina em Minas Gerais é preso na Região Serrana do ES

Um foragido da Justiça com quatro mandados de prisão em aberto pela morte de quatro pessoas no município de Mutum, em Minas Gerais, foi preso na última terça-feira (18) em uma operação no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar capixaba, houve bloqueio e troca de tiros durante a ação, que teve apoio da PM mineira. O nome e a idade do indivíduo não foram informados.
O homem é o segundo suspeito preso no Espírito Santo por envolvimento na chacina. Uma semana atrás, na noite do último dia 12, Vitalino Antunes Vieira Neto, de 30 anos, foi preso em São Pedro, Vitória. O crime ocorreu na zona rural de Mutum, Minas Gerais, no dia 1º de junho, quando quatro pessoas foram assassinadas.
O suspeito da chacina, segundo a Polícia Militar, fugiu após receber voz de abordagem. Os militares iniciaram buscas a um Ford Fiesta e, após bloqueio e troca de tiros, o veículo foi interceptado e o motorista, preso.
Na residência do suspeito, localizada em Brejetuba, foram encontradas drogas e armas – um revólver calibre .22 e um rifle adaptado calibe .22, munições e um rádio comunicador. O foragido, segundo a PM, foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Sobre o caso, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito, de 41 anos, conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função. Em desfavor dele também havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais. O mandado foi cumprido e o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional.