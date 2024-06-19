Suspeito de chacina em Minas Gerais é preso na Região Serrana do ES

Suspeito de chacina em Minas Gerais é preso na região serrana Crédito: Polícia Militar

Um foragido da Justiça com quatro mandados de prisão em aberto pela morte de quatro pessoas no município de Mutum, em Minas Gerais , foi preso na última terça-feira (18) em uma operação no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar capixaba, houve bloqueio e troca de tiros durante a ação, que teve apoio da PM mineira. O nome e a idade do indivíduo não foram informados.

O suspeito da chacina, segundo a Polícia Militar, fugiu após receber voz de abordagem. Os militares iniciaram buscas a um Ford Fiesta e, após bloqueio e troca de tiros, o veículo foi interceptado e o motorista, preso.

Na residência do suspeito, localizada em Brejetuba, foram encontradas drogas e armas – um revólver calibre .22 e um rifle adaptado calibe .22, munições e um rádio comunicador. O foragido, segundo a PM, foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.