Mulher espancada e que teve filha assassinada deixa hospital: "Milagre"

Depois de 22 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Sônia José Fernandes, de 46 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (11). Mãe da pequena Paloma Fernandes — criança de seis anos que foi espancada até a morte pelo pai , ela foi internada em estado grave porque também foi agredida pelo companheiro, antes mesmo de a filha ser assassinada. Agora, ela procura um recomeço rodeada de carinho da família e amigos.

Segundo parentes, Sônia é um verdadeiro milagre, principalmente após receber prognóstico de ter 1% de chance de sobreviver quando chegou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) no dia 18 de junho. A mulher apresentava afundamento de crânio, muito sangue pelo corpo e hematomas ao ser encontrada ao lado de Paloma, já sem vida, no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Ela sequer se movia. Por causa do quadro clínico, foi levada diretamente para a UTI, onde pouco a pouco foi sobrevivendo e melhorando com os cuidados recebidos pelas equipes médicas e de enfermagem.

"Estamos gratos. Gratos por tudo que o Senhor fez pela nossa mãe. Nós temos mais motivos para agradecer do que para ficarmos tristes ou reclamar. Nossa mãe é um milagre vivo!" Jenny Fernandes - Filha mais velha de Sônia

No começo dessa nova vida, a mulher de 46 anos vai passar um tempo na casa da irmã gêmea até encontrar uma residência. Ela não deve retornar ao imóvel onde toda a brutalidade ocorreu. Em apoio, os filhos abriram uma vaquinha virtual para receberem doações. O valor arrecadado será usado para pagar o aluguel, comprar móveis e auxiliar no tratamento que ela precisará manter mesmo após a saída do hospital. Quem quiser e puder contribuir pode realizar uma doação no Pix 16718420735 (CPF), que pertence a Josemar, filho de Sônia.

"Os dias foram ao mesmo tempo, de alegria por ter se recuperado bem, mas angústia por perder a Palominha, mas Deus está do nosso lado e tem nos confortado de forma surreal. A prioridade máxima é estar com ela todo dia e fazer ela feliz. Os últimos anos foram só de luta e, agora, vamos ao máximo tentar fazer ela feliz, porque ela merece. Ela vai precisar voltar para fazer exames, fisioterapia e visitar o infectologista e vamos estar com ela", afirmou Josemar.

Rodeado dosfilhos, Sônia José Ferandes, de 42 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (11). Crédito: João Britto

"Claro que nem eu e a Jenny vamos substituir a Palominha, mas vamos estar ao lado dela. Minha mãe só merece alegria e felicidade e estamos aqui para isso" Josemar - Filho de Sônia

Melhorou pouco a pouco

Ainda na primeira semana de internação, Sônia abriu os olhos e conseguiu mexer os braços. Um quadro muito diferente de quando a polícia a encontrou. Ela não conseguia falar nem se mexer.

Após mais alguns dias, Sônia conseguiu falar ‘te amo’ para um familiar, além de comer sozinha. No dia 26 de junho, já respirando sem ajuda dos aparelhos, recebeu a notícia tanto da morte da filha quanto do companheiro dela, o Oseas Marciel Soares.



“Depois de contarmos, ela chorou muito, o psicólogo nos orientou a deixar que ela vivesse aquela dor e aquele momento. Mas, estávamos ao lado dela o tempo todo apoiando”, contou Jenny, irmã de Paloma.



Paloma Fernandes, 6 anos, foi espancada até a morte em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Suspeito morto

O caso foi descoberto após a denúncia de vizinhos, que desconfiaram do silêncio no imóvel onde moravam as vítimas. O principal suspeito de matar a criança de seis anos e agredir Sônia é, respectivamente, pai e marido das duas. Identificado como Oseas Marciel Soares, de 48 anos, ele foi encontrado morto, com sinais de enforcamento, no dia 21 de junho em uma área de mata também no bairro Novo Brasil, em Cariacica. O corpo foi encontrado horas depois de o mandado de prisão contra ele ser expedido pela Justiça.