Após acidente, Vitória avalia reforçar sinalização em rua de Jardim Camburi

Acidente em Jardim Camburi deixou trânsito intenso no início da noite de sexta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a Setran, a rua onde o acidente foi registrado é uma via coletora de Jardim Camburi e funciona como uma ligação entre Vitória Serra . A pasta destacou que no local há sinalização horizontal e vertical para regulamentação de velocidade de até 40 km/h.

Também procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras da Serra (Seob) também informou que a Avenida José Moreira Martins Rato, que se conecta à rua José Celso Cláudio, possui sinalizações horizontais e verticais, e pontuou que quebra-molas e placas indicam o limite de velocidade na via, que também é de 40 km/h. Segundo a pasta, ainda em julho mais faixas-elevadas serão implantadas na via.

> O ACIDENTE: Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o ônibus seguia em direção a Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da, o ônibus seguia em direção a Praia de Camburi quando perdeu o freio e acabou atingindo os automóveis, que aguardavam o semáforo abrir. Com o impacto, uma Fiat Strada foi parar em um canteiro após ser jogado para fora da pista. A Strada ainda acabou batendo em uma família que passava pela calçada e seguia a caminho da escola para buscar uma criança.

O pai teve machucados leves no braço e a criança não se feriu. Já a mãe precisou ser encaminhada ao hospital, mas passa bem, apesar dos ferimentos.