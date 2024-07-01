Após acidente, Vitória avalia reforçar sinalização em rua de Jardim Camburi

Após o acidente envolvendo um ônibus e quatro carros, em que uma família que passava pela calçada acabou atingida por um dos veículos na noite da última sexta-feira (28), em Jardim Camburi, Vitória, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informou à reportagem de A Gazeta que vai avaliar necessidade de reforço na sinalização viária da rua José Celso Cláudio, onde ocorreu a colisão.
Segundo a Setran, a rua onde o acidente foi registrado é uma via coletora de Jardim Camburi e funciona como uma ligação entre Vitória e Serra. A pasta destacou que no local há sinalização horizontal e vertical para regulamentação de velocidade de até 40 km/h.
Também procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras da Serra (Seob) também informou que a Avenida José Moreira Martins Rato, que se conecta à rua José Celso Cláudio, possui sinalizações horizontais e verticais, e pontuou que quebra-molas e placas indicam o limite de velocidade na via, que também é de 40 km/h. Segundo a pasta, ainda em julho mais faixas-elevadas serão implantadas na via.
> O ACIDENTE: Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o ônibus seguia em direção a Praia de Camburi quando perdeu o freio e acabou atingindo os automóveis, que aguardavam o semáforo abrir. Com o impacto, uma Fiat Strada foi parar em um canteiro após ser jogado para fora da pista. A Strada ainda acabou batendo em uma família que passava pela calçada e seguia a caminho da escola para buscar uma criança.
O pai teve machucados leves no braço e a criança não se feriu. Já a mãe precisou ser encaminhada ao hospital, mas passa bem, apesar dos ferimentos.
Após publicação desta nota, a Viação Grande Vitória, responsável pelo coletivo, enviou nota, nesta terça-feira (2), informando "que o veículo foi aprovado na recente vistoria mecânica realizada pelo órgão gestor do sistema Transcol, e passou por vistoria interna, onde se constatou que o freio, assim como todos os demais componentes do ônibus, está em perfeito funcionamento. A Empresa destaca que preza pela excelência na manutenção dos seus veículos, e que o acidente em questão não foi causado por nenhum tipo de falha mecânica".