Incêndio atinge stand de vendas de empreendimento de luxo em Vitória

Um incêndio atingiu um stand de vendas de um empreendimento imobiliário de luxo na Enseada do Suá , próximo a um shopping, em Vitória , na manhã desta segunda-feira (1º). Nas imagens registradas no local é possível ver o fogo consumindo a parte interna da estrutura, enquanto o Corpo de Bombeiros atua para conter o dano.

Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o dono do empreendimento esteve no local durante a ocorrência, mas não quis gravar entrevista. A parte decorada do stand, que simula os apartamentos que estão à venda, foi destruído pelo fogo. A suspeita inicial era que o fogo havia começado na parte elétrica, o que foi confirmado. O stand de vendas foi isolado para o trabalho dos Bombeiros. As chamas foram apagadas e ninguém ficou ferido.

Incêndio atinge stand de vendas na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Demandada pela reportagem, a Nazca, responsável pelo empreendimento, informou que foi surpreendida pelo foco de incêndio no apartamento decorado do Stand do Reserva Vitória. Informou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. A empresa detalhou que o fogo começou na instalação elétrica de um dos quartos. "O stand está previsto para ser demolido nos próximos meses para execução da obra", completou, em nota.