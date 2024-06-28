Acidente entre ônibus e quatro carros deixa trânsito intenso em Jardim Camburi

No começo da noite desta sexta-feira (28) um ônibus e quatro carros se envolveram em um acidente no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Os veículos acabaram colidindo na rua José Célso Cláudio, perto da entrada para a escola particular Salesiano. Com a batida, o trânsito ficou intenso por alguns minutos no local.

Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o ônibus seguia em direção a Praia de Camburi quando perdeu o freio e acabou atingindo os automóveis, que aguardavam o semáforo abrir. Com o impacto, um Fiat Strada foi parar em um canteiro após ser jogado para fora da pista. A Strada ainda acabou batendo em uma família que passava pela calçada e seguia a caminho da escola para buscar uma criança.

O pai teve machucados leves no braço e a criança não se feriu. Já a mãe precisou ser encaminhada ao hospital, mas está bem, segundo informações da TV Gazeta.

A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que uma equipe esteve no local do acidente envolvendo um coletivo e quatro veículos, na noite desta sexta-feira (28), na Rua José Celso Claudio, em Jardim Camburi.

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Todas estavam nos veículos menores. Não foi possível precisar a dinâmica do acidente. Não houve feridos do ônibus. A ocorrência foi assumida pela PM.