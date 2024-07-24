Vídeo mostra as mudanças nos acessos à Terceira Ponte em Vitória

O trânsito na região dos acessos à Terceira Ponte está passando por uma série de mudanças em Vitória desde junho. Mas, afinal, quais são essas alterações?
Entenda com A Gazeta:
- Se você mora ou trabalha em bairros como Jardim Camburi, Mata da Praia ou Jardim da Penha e quer acessar a ponte vindo pela Avenida Saturnino de Brito, a recomendação é acessar a Avenida Desembargador Santos Neves, cruzar a Reta da Penha e acessar a Rua Dukla de Aguiar, que agora tem quatro faixas, ou seja, todo o seu sentido é rumo à Terceira Ponte.
- Se vem pela Reta da Penha, além de poder entrar na Desembargador Santos Neves, tem como opção o acesso pela Praça do Cauê.
- Se estiver dirigindo pela Avenida Américo Buaiz, sentido Centro de Vitória, o acesso à ponte mudou com a nova direção da Rua Almirante Soído.
- Então, é assim agora: saindo da Américo Buaiz, entre na Rua Dra. Odete Braga Furtado, acesse a Rua Alaor de Queiroz Araújo à sua direita, entre na José Teixeira na primeira esquerda e pegue a Desembargador Santos Neves, de onde você pode seguir até a Dukla de Aguiar.
- Depois da entrada da Rua Dra. Odete Braga, o outro acesso direto à Terceira Ponte é somente na altura do Palácio do Café, em frente à Praça do Papa, entrando pela Rua Clóvis Machado.
- Se você vem de bairros como Centro, Ilha de Santa Maria ou Bento Ferreira, dirigindo pela Avenida Beira-Mar, o caminho é simples: pegue a Leitão da Silva, vire à direita na Avenida Cezar Hilal e acesse a Dukla de Aguiar.
- O pacote de obras, segundo a Prefeitura de Vitória, deve durar um ano e ainda tem outras mudanças, incluindo a abertura de novas ruas e inversão do sentido de outras.