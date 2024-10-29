Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eventos e mobilidade

Centro de convenções e novo contorno: Estado e Serra garantem obras

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (29), Sérgio Vidigal, Weverson Meireles e Renato Casagrande firmaram compromisso para andamento de projetos no município
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 out 2024 às 14:20

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:20

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur
Voltado para modernizar o espaço onde hoje funciona o Pavilhão de Carapina, o projeto do Centro de Convenções da Serra está pronto e deve ser apresentado pela prefeitura serrana ao governo do Estado na próxima segunda-feira (4).
A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (29), durante reunião entre o governador Renato Casagrande (PSB), Sérgio Vidigal (PDT), atual prefeito da Serra, e Weverson Meireles (PDT), prefeito eleito da cidade nas Eleições 2024. Na ocasião, também foi divulgado que a assinatura do convênio do Contorno de São Domingos, que deve ligar o trevo da entrada de Serra Sede até a Avenida Audifax Barcelos, está prevista para 26 de dezembro.
Em relação ao centro de convenções, segundo Vidigal, o projeto já está pronto e caberá ao Estado a execução da obra, que deve ser concluída em 2026. A expectativa é que o novo espaço custe R$ 100 milhões aos cofres públicos.
Centro de convenções e novo contorno - Estado e Serra garantem obras
"Assumimos o compromisso de fazer o projeto do novo centro de convenções de Carapina e vamos apresentar o projeto ao governador na próxima segunda (4), mas é o governo que vai executar"
Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra
De acordo com Casagrande, a parceria entre Estado e Serra é voltada para melhorias na “qualidade de vida e mobilidade da população”.
“Vamos fazer um regime diferencial de contratação de forma integrada, o chamado RDCI, em que a empresa vencedora vai fazer o projeto executivo, vai tirar a licença ambiental e vai executar a obra [...] vamos receber o projeto e, a partir daí, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) vai tomar as providências para a publicação do edital”, detalhou o governador, durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira.
Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur
Como adiantado pelo colunista Abdo Filho, após receber o projeto, o Executivo estadual pode iniciar o processo licitatório para as obras dos 18 mil metros de área construída em três pavilhões.
No local, que ainda vai contar com um estacionamento de mil vagas, um espaço multiuso na área externa será utilizado para eventos dos setores de hotelaria e de restaurantes. “Tudo está sendo feito a partir de visão global, para facilitar a concessão do novo Pavilhão à iniciativa privada, movimento que será feito na sequência do término das obras”, como explicou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo.

Veja Também

A Gazeta transmite série de lives com dicas para as provas do Enem

Vitória inicia obras do 'Tancredinho' em praça de Jardim da Penha

CREA-ES: vazamento contaminou flora e curso hídrico ao redor de poço de petróleo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Sérgio Vidigal Serra Obras Weverson Meireles
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados