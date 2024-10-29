Voltado para modernizar o espaço onde hoje funciona o Pavilhão de Carapina, o projeto do Centro de Convenções da Serra está pronto e deve ser apresentado pela prefeitura serrana ao governo do Estado na próxima segunda-feira (4).
A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (29), durante reunião entre o governador Renato Casagrande (PSB), Sérgio Vidigal (PDT), atual prefeito da Serra, e Weverson Meireles (PDT), prefeito eleito da cidade nas Eleições 2024. Na ocasião, também foi divulgado que a assinatura do convênio do Contorno de São Domingos, que deve ligar o trevo da entrada de Serra Sede até a Avenida Audifax Barcelos, está prevista para 26 de dezembro.
Em relação ao centro de convenções, segundo Vidigal, o projeto já está pronto e caberá ao Estado a execução da obra, que deve ser concluída em 2026. A expectativa é que o novo espaço custe R$ 100 milhões aos cofres públicos.
Centro de convenções e novo contorno - Estado e Serra garantem obras
"Assumimos o compromisso de fazer o projeto do novo centro de convenções de Carapina e vamos apresentar o projeto ao governador na próxima segunda (4), mas é o governo que vai executar"
De acordo com Casagrande, a parceria entre Estado e Serra é voltada para melhorias na “qualidade de vida e mobilidade da população”.
“Vamos fazer um regime diferencial de contratação de forma integrada, o chamado RDCI, em que a empresa vencedora vai fazer o projeto executivo, vai tirar a licença ambiental e vai executar a obra [...] vamos receber o projeto e, a partir daí, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) vai tomar as providências para a publicação do edital”, detalhou o governador, durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira.
Como adiantado pelo colunista Abdo Filho, após receber o projeto, o Executivo estadual pode iniciar o processo licitatório para as obras dos 18 mil metros de área construída em três pavilhões.
No local, que ainda vai contar com um estacionamento de mil vagas, um espaço multiuso na área externa será utilizado para eventos dos setores de hotelaria e de restaurantes. “Tudo está sendo feito a partir de visão global, para facilitar a concessão do novo Pavilhão à iniciativa privada, movimento que será feito na sequência do término das obras”, como explicou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo.