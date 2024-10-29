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Enem 2024: reveja aulão com dicas para prova de Linguagens

Professora do Gama Pré-Vestibular trouxe conteúdos que mais podem cair e dá orientações de como se dar bem nessa disciplina, que será cobrada no exame do próximo domingo (3)
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

29 out 2024 às 14:49

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:49

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano tiveram a oportunidade de revisar os conteúdos que mais caem na prova de Linguagens com o novo episódio da série Enem na Mira. A live foi transmitida pelo site A Gazeta nesta terça-feira (29), sob o comando da professora Kátia Giesen, do Gama Pré-Vestibular, que deu dicas que podem ajudar os candidatos a aumentar sua pontuação.  
A prova de Linguagens é extensa, sendo composta por 45 questões dessa área, que avaliam habilidades em  Língua Portuguesa, interpretação de texto, Artes e a língua estrangeira escolhida por cada candidato.
Este é o segundo vídeo do Enem na Mira, que, nesta semana, será direcionado para as disciplinas de Ciências Humanas e Linguagens, que compõem o conteúdo do primeiro dia da avaliação, neste domingo, 3 de novembro. Na próxima semana, as revisões serão dedicadas às Ciências Exatas e Matemática.
As lives serão transmitidas de segunda (28) a sexta-feira (1º), sempre às 19h30; confira programação:

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