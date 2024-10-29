Enem 2024: reveja aulão com dicas para prova de Linguagens

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano tiveram a oportunidade de revisar os conteúdos que mais caem na prova de Linguagens com o novo episódio da série Enem na Mira. A live foi transmitida pelo site A Gazeta nesta terça-feira (29), sob o comando da professora Kátia Giesen, do Gama Pré-Vestibular, que deu dicas que podem ajudar os candidatos a aumentar sua pontuação.
A prova de Linguagens é extensa, sendo composta por 45 questões dessa área, que avaliam habilidades em Língua Portuguesa, interpretação de texto, Artes e a língua estrangeira escolhida por cada candidato.
Este é o segundo vídeo do Enem na Mira, que, nesta semana, será direcionado para as disciplinas de Ciências Humanas e Linguagens, que compõem o conteúdo do primeiro dia da avaliação, neste domingo, 3 de novembro. Na próxima semana, as revisões serão dedicadas às Ciências Exatas e Matemática.
As lives serão transmitidas de segunda (28) a sexta-feira (1º), sempre às 19h30; confira programação:
- Segunda-feira (28): Revisão Filosofia e Sociologia (reveja)
- Terça-feira (29): Revisão Linguagens
- Quarta-feira (30): Revisão Geografia
- Quinta-feira (31): Revisão História
- Sexta-feira (1º): Revisão Redação