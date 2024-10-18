Saiba o que pode e o que não pode ser feito no Enem

Candidatos devem usar caneta preta com tubo transparente para responder a prova Crédito: Shutterstock

A pouco mais de duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, a ansiedade e expectativa dos participantes começam a aumentar. Isso porque o exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por isso, os candidatos precisam ficar atentos para não perder todo o tempo de estudo e preparo dedicado à avaliação durante o ano. Isso pode acontecer se o participante não seguir as regras que são estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o dia da avaliação.

Para ajudar a evitar esse cenário, A Gazeta conversou com especialista para saber o que os participantes não devem fazer no dia da prova e o que eles podem fazer sem preocupações. O diretor de ensino do curso preparatório Gama Pré-Vestibular, Lorenzo Tessari, orienta os vestibulandos sobre as normas da prova.

O que pode?

Para começar a lista, o diretor cita objetos mais básicos que os participantes costumam levar. “O estudante deve levar uma identificação com foto e caneta esferográfica preta com o tubo transparente. Também é permitido levar lanches lacrados e o que não for lacrado, como fruta ou algum biscoito, que esteja em um saco plástico ou um recipiente também transparente, além de garrafas de água sem o rótulo, preferencialmente”, observa Lorenzo.

Alguns aplicadores podem ser mais rigorosos que outros, então o diretor do Gama diz que a melhor opção é sempre seguir as orientações para não ter surpresas. “Pode ter um um aplicador outro que não liga para a garrafa d'água com o rótulo, por exemplo, mas tem muitos que se importam. Então, é melhor tirar e levar a garrafa transparente e não levar a garrafa fechada que é usada no dia a dia.”

É permitido levar o celular, mas, antes de entrar na sala de prova, o participante receberá um saco plástico para guardar e vedar o aparelho. O recomendado é que o celular fique desligado durante o exame.

Remédios ou outros produtos que sejam de uso necessário do participante podem ser levados, desde que estejam também em recipientes transparentes. Lorenzo alerta que o ideal é que o vestibulando comunique ao aplicador que fará o uso daquele medicamento, por exemplo, para que os fiscais saibam que será preciso fazer alguma movimentação.

O que é proibido?

É proibido o uso de canetas coloridas ou sem o corpo transparente, assim como lapiseira, lápis, borracha, corretivo ou qualquer tipo de material de escrita ou de correção, que não seja a caneta preta de tubo transparente.

Além disso, não é permitido levar materiais para rascunho. Se for preciso rascunhar, o participante deve usar a própria prova, desde que não seja no gabarito e na folha de redação. “Não é permitido rasurar e escrever nada do gabarito fora da marcação, da mesma forma que na redação também não pode fazer isso ou deixar o seu nome, por exemplo, porque, senão, o candidato é eliminado", afirma o especialista.

O uso de relógio também é proibido. Durante a avaliação, os fiscais vão sinalizar o tempo restante para a realização do exame no quadro das salas e é dessa forma que os vestibulandos vão acompanhar e controlar o tempo de prova.

O que é eliminatório?

Apesar de ser permitido levar o celular, o aparelho não pode tocar durante a prova. Caso isso aconteça, o fiscal tem aval para desclassificar o vestibulando. Por isso, é importante reforçar o lembrete de verificar se os alarmes estão todos desativados, e em seguida desligar o celular para não correr esse risco.

O mesmo se aplica a outros dispositivos eletrônicos que emitam som durante a prova. “Qualquer dispositivo que emite som é perigoso. Então, é melhor desligar. Já que não vai poder usá-lo durante o tempo de prova é melhor não correr o risco", aconselha o diretor.