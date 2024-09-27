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Enem 2024

Redação do Enem: veja dicas para uma nota 1.000 e temas para treinar

Saiba quais caminhos seguir para alcançar uma boa pontuação e confira três assuntos sugeridos por especialista para aperfeiçoar o seu texto
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

27 set 2024 às 16:12

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 16:12

Imagem Edicase Brasil
A redação é aplicada no primeiro dia de prova, que neste ano acontecerá em 3 de novembro Crédito: Freepik
Todos os anos, o tema da redação do Enem causa ansiedade entre os candidatos. E, com a proximidade da prova — o exame ocorre nos dias 3 e 10 de novembro, sendo a redação no primeiro dia —, muitos já começam a fazer suas apostas sobre o que pode ser cobrado. É comum que o assunto escolhido surpreenda, principalmente por ser um tema relevantes socialmente e, ao mesmo tempo, possuírem pouca visibilidade no dia a dia.
Mas, mesmo sem saber o que será tratado no Exame, uma boa técnica e um texto bem feito que cumpra as exigências da prova  podem garantir aquele notão. A Gazeta traz dicas de especialista e disponibiliza três temas de redação para quem quer tirar de letra essa etapa da avaliação.
A professora de redação do curso preparatório Gama pré-vestibular, Jô Kutz, fala da importância de não se fugir do tema proposto. Em algumas edições, como a do ano passado, que abordou a invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres no Brasil, os assuntos podem ser muito amplos. Por isso, é importante tomar cuidado para não para fugir do tema e para abordá-lo de forma completa em seu texto, e não apenas uma parte da problemática apresentada.  
"O aluno tem que se atentar para não fugir do tema, quando ele não fala de nada relacionado ao assunto ou quando ele fala de apenas uma parte, mas não consegue abranger toda a questão"
Jô Kutz - Professora de redação da Gama Pré Vestibular
A segunda coisa que a professora chama a atenção é seguir o gênero textual cobrado pela avaliação, que é a dissertação argumentativa. Esse tipo de texto é construído com uma introdução, desenvolvimento e argumentação sobre a problemática que foi proposta. “O gênero dissertativo-argumentativo parte do princípio que a gente vai expor uma informação a respeito de um tema  e, a partir disso, apresentar informações sobre esse assunto e, depois, trazer um ponto de vista a respeito dele”, explica Jô.
Redação do Enem: veja dicas para uma nota 1.000 e temas para treinar
Além disso, a redação precisa cumprir com as competências da prova, que são critérios usados para avaliar o seu texto. São elas:
  • Aspectos gramaticais;
  • Repertórios socioculturais - são os conhecimentos externos usados para fundamentar o texto;
  • Coerência -  analisa se a escrita faz sentido e se as informações conversam entre si;
  • Conectivos - palavras que conectam os parágrafos e os períodos;
  • Proposta de intervenção - obrigatoriamente, os participantes devem trazer uma solução para o problema apresentado.

Outra coisa que não pode ser dispensada é a prática. Quanto mais redações o aluno fizer, melhor serão os seus textos. Entretanto, antes de sair fazendo todos os temas de redação que vê pela frente, uma estratégia mais proveitosa é definir eixos temáticos, ou seja, escolher um assunto como tecnologia, meio ambiente, saúde, para aprender como argumentar sobre cada um dos tópicos.  Ter em mente argumentos "coringas"  pode ser um ótimo aliado, por se encaixarem em vários temas.
"A gente tem problemas no Brasil que costumam ter origem muito parecidas. Tem argumentos que eu posso usar em diferentes temas, porque a causa do problema será a mesma, e a gente chama isso de 'argumento coringa' "
Jô Kutz - Professora de redação da Gama Pré-Vestibular
Uma dúvida que pode aparecer é qual o momento ideal para começar o texto no dia do Enem.  "Eu sempre recomendo que o rascunho seja feito no início da prova, para passar a limpo no final. Isso é até bom para o aluno verificar algum desvio gramatical, porque ele já se distanciou um pouco do texto e vai ter mais chance de identificar esses problemas”, sugere, a professora. 
"Se o aluno deixa para fazer essa redação muito depois, pode ser que ele já esteja cansado e não consiga refletir tanto e trazer um posicionamento crítico sobre aquilo", completa Jô. 

Confira três temas de redação para treinar para a prova

Acesse o conteúdo abaixo, feito pelo curso preparatório Gama Pré-Vestibular, com três temas de diferentes eixos, para os leitores de A Gazeta que vão prestar o vestibular, e querem aprimorar suas habilidades no texto e se prepararem para o modelo de redação cobrada no Enem.

Arquivos & Anexos

Tema: A influência das redes sociais nos padrões de consumo da sociedade brasileira

Faça download para acessar os textos motivadores para escrever sobre essa temática.
Tamanho do arquivo: 247kb
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Arquivos & Anexos

Tema: Enfrentamento da evasão escolar durante o ensino médio no Brasil

Faça download para acessar os textos motivadores para escrever sobre essa temática.
Tamanho do arquivo: 228kb
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Arquivos & Anexos

Tema: Disparidades regionais no acesso à saúde pela população brasileira

Faça download para acessar os textos motivadores para escrever sobre essa temática.
Tamanho do arquivo: 203kb
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