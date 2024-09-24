Veja o que estudar para aumentar pontuação em Matemática no Enem

Prova de Matemática é uma das mais temidas pelos candidatos que vão fazer o Enem Crédito: Reprodução

A prova de Matemática sempre divide opiniões entre aqueles que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) : tem os que amam e dominam os conteúdos com facilidade, e outros que encontram dificuldades ao ver números, cálculos etc. Mas, independentemente da relação do candidato com a disciplina, focar nas matérias mais recorrentes é uma boa estratégia para garantir uma pontuação maior nesse vestibular.

Para ajudar nessa tarefa, na reta final de estudos para a o exame – que este ano vai ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro –, A Gazeta ouviu especialistas sobre os assuntos mais cotados para serem abordados na prova deste ano. De acordo com levantamento realizado pela Gama Pré-Vestibular, a maior parte das questões de Matemática no Enem envolvem aritmética. Nos últimos 5 anos, 37% das perguntas exigiam esse conhecimento. Logo a seguir, aparecem questões relacionadas a estatística (18%) e figuras geométricas (16%).

Dentro do contexto dos últimos anos, o professor de Matemática da Gama Pré-Vestibular, Pedro França, detalha quais são os temas mais abordados nas cinco principais áreas dessa disciplina.

Aritmética

Para acertar as questões de Aritmética, o professor revela que o que mais aparece é a famosa regra de três. "Na parte de aritmética, o assunto mais recorrente e que mais aparece é, disparado, regra de três. Tem que saber fazer regra de três de todas as formas – simples e composta – e também trabalhar com grandezas direta e inversamente proporcionais”, explica França.

“O segundo tópico é a porcentagem. Em termos de dificuldade, às vezes o Enem coloca algum texto que pode ser um pouco complexo na questão, mas o que tem que saber fazer, mesmo, é calcular porcentagem de números, fazer cálculo com porcentagem e variação percentual, principalmente aumento e redução”, lista o professor.

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Estatística

Em estatística, o professor garante que normalmente as questões são fáceis de serem resolvidas. "O que o aluno precisa saber é basicamente calcular média, moda e mediana, que são as três medidas de tendência central”.

França também diz que a habilidade de ler e interpretar gráficos e tabelas pode garantir mais acertos na avaliação. “Em estatística, a gente inclui também a parte de análise de interpretação de dados. São questões que o aluno não tem que saber uma matemática detalhada. Precisa saber olhar para um gráfico e identificar que está sendo indicado”, explica o professor.

Figuras geométricas

Nesse tópico, o segredo é dominar as fórmulas para resolver questões que calculam a dimensão das figuras geométricas. “Os dois tópicos são calcular a área de figuras planas e o volume de figuras sólidas. No caso da área, saber calcular principalmente triângulo, quadrado retângulo e círculo. Em volume, o prisma é o mais importante. Depois, vêm o cilindro, o cone e a pirâmide”, comenta o professor

Fundamentos algébricos

Apesar de o nome parecer se tratar de algo complicado, França garante que não é. Aqui, segundo ele, o segredo é saber fazer as contas básicas da Matemática para se dar bem na prova. “O que o Enem mais cobra são problemas com as quatro operações: soma, subtração, divisão e multiplicação. Outra coisa que pode ser cobrado são operações com frações. Esses assuntos são simples, mas podem ser abordados de forma cansativa”, aponta.

O professor conta que outro assunto que não cai com tanta frequência, mas pode aparecer nas questões, é notação científica e unidades de medida.

Álgebra

França explica que a álgebra é o estudo de funções. Portanto, o participante precisa aprender como resolver questões com essa temática. "A gente tem observado que cai todo ano é função logarítmica, função quadrática e função afim. A função exponencial não costuma cair e, quando cai, são questões bem fáceis de resolver”, afirma.

Um levantamento da Gama Pré-Vestibular mostra o que mais cai em Matemática nas provas do Enem.