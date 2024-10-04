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Confira a cartilha da redação do Enem 2024 e tire suas dúvidas

O material esclarece dúvidas sobre critérios que fazem um texto ser bem avaliado no Exame Nacional do Ensino Médio; provas acontecem em 3 e 10 de novembro, sendo que a redação será aplicada no primeio dia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2024 às 12:35

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 12:35

Inep divulga cartilha de redação para o Enem 2024
Inep divulga cartilha oficial de redação para o Enem 2024 Crédito: Freepik
A prova de redação é um dos principais desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e exige atenção e conhecimento. Para ajudar o candidato sobre as competências cobradas para um bom texto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, disponibilizou quarta-feira (2) o documento A Redação do Enem 2024 - Cartilha do Participante. O material procura esclarecer dúvidas em relação a critérios que fazem um texto ser bem avaliado. As informações são da Agência Brasil.
Além das informações sobre a matriz de referência da prova, há exemplos comentados de redações que receberam pontuação máxima (1.000 pontos) no Enem 2023.

Arquivos & Anexos

Baixe a cartilha da Redação do Enem 2024

Confira material que o Inep divulgou para esclarecer dúvidas sobre a prova, que será aplicada em 3 de novembro, primeiro dia do exame; os participantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo
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No dia 3 de novembro, primeiro dia do exame, os participantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Será proposta uma situação-problema, que servirá de base para o desenvolvimento da redação.
Entre as competências exigidas no Enem, estão o domínio da escrita formal da língua portuguesa; a organização das informações, dos fatos e dos argumentos para defender um ponto de vista; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação e a proposta de intervenção para o problema abordado.
Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. Serão dois avaliadores para cada texto. A nota final do participante será a média aritmética entre as duas pontuações atribuídas pelos avaliadores.

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Alguns critérios podem fazer com que a nota seja zero: fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.
Instituições de ensino públicas e privadas usam o Enem para selecionar os estudantes. As notas da prova também servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Os resultados individuais também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

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