Confira a cartilha da redação do Enem 2024 e tire suas dúvidas

Inep divulga cartilha oficial de redação para o Enem 2024 Crédito: Freepik

A prova de redação é um dos principais desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e exige atenção e conhecimento. Para ajudar o candidato sobre as competências cobradas para um bom texto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, disponibilizou quarta-feira (2) o documento A Redação do Enem 2024 - Cartilha do Participante. O material procura esclarecer dúvidas em relação a critérios que fazem um texto ser bem avaliado. As informações são da Agência Brasil.

Além das informações sobre a matriz de referência da prova, há exemplos comentados de redações que receberam pontuação máxima (1.000 pontos) no Enem 2023.

Arquivos & Anexos Baixe a cartilha da Redação do Enem 2024 Confira material que o Inep divulgou para esclarecer dúvidas sobre a prova, que será aplicada em 3 de novembro, primeiro dia do exame; os participantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo Tamanho do arquivo: 5mb Baixar

No dia 3 de novembro, primeiro dia do exame, os participantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Será proposta uma situação-problema, que servirá de base para o desenvolvimento da redação.

Entre as competências exigidas no Enem, estão o domínio da escrita formal da língua portuguesa; a organização das informações, dos fatos e dos argumentos para defender um ponto de vista; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação e a proposta de intervenção para o problema abordado.

Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. Serão dois avaliadores para cada texto. A nota final do participante será a média aritmética entre as duas pontuações atribuídas pelos avaliadores.

Alguns critérios podem fazer com que a nota seja zero: fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Instituições de ensino públicas e privadas usam o Enem para selecionar os estudantes. As notas da prova também servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).