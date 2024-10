Enem 2024

Enem vem aí: saiba o que mais cai na prova de Ciências Humanas

Veja como aumentar a pontuação nas questões de Geografia, História, Filosofia e Sociologia com base nos assuntos que mais foram cobrados na avaliação nos últimos cinco anos

A prova de Ciências Humanas conta com 45 questões de quatro disciplinas diferentes . (Gorodenkoff | ShutterStock)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

A poucas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 3 e 10 de novembro, os participantes estão começando a revisar os conteúdos trabalhados durante o ano. E, para dar uma ajuda extra aos estudantes nessa reta final, A Gazeta — que apresenta uma série de reportagens sobre o exame — traz dicas de uma das áreas cobradas no primeiro dia da maratona de provas: a de Ciências Humanas, formada pelas disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

O professor do curso preparatório Gama Pré-Vestibular Natan Baptista, especialista em Ciências Humanas, destaca os conteúdos que mais caem nos principais módulos de cada uma dessas matérias.

Segundo levantamento feito pelo curso, para resolver 72,2% das questões de Geografia, é preciso dominar 2 das 9 áreas que mais são cobradas. Para se dar bem em História, o participante que tiver um grande conhecimento de 4 das 8 áreas pode conseguir acertar 81,8% das questões. Em Filosofia e Sociologia, é possível resolver 89,5% das questões com o domínio de 3 dos 8 módulos. Ao final da matéria, os leitores de A Gazeta poderão fazer o download das estatísticas completas.

Geografia

O grande segredo para um estudante que quer usar esses últimos meses para revisar Geografia é focar nos aspectos geográficos do Brasil Natan Baptista • Professor especialista em Ciências Humanas da Gama Pré-Vestibular

O primeiro tema dentro da lista dessa disciplina é Geografia Geral Brasileira, que lidera o ranking com o marco de 77 questões nos últimos 5 anos. “Essa área envolve o aspecto ambiental, sobre vegetação, relevo e climatologia. Também cai bastante aspectos ligados à economia brasileira, principalmente o setor primário e o setor terciário com o impacto digital no mundo do trabalho e flexibilização do trabalho.”, pontua Baptista

Essas questões se relacionam com outro tema que aparece na avaliação e tem ganhado cada vez mais visibilidade nos últimos anos, que são as questões ambientais. “Dentro da questão ambiental entram os desafios da sustentabilidade, acordos ambientais que o Brasil assina internacionalmente e como ter um desenvolvimento sustentável”, aponta o ponto.

A terceira área é a Geoeconomia e Geopolítica. O nome dessa área já sugere as temáticas abordadas. “Dentro desse módulo, prioritariamente, cai liberalismo, globalização e questões sobre os desafios de um mercado globalizado, a atuação de órgãos como a ONU como o a Organização Mundial do Comércio e desenvolvimento econômico. São esses aspecto que a gente chama de Nova Ordem Mundial. Outras coisas também são temas como a divisão do trabalho e bipolarização causada pela guerra fria”, completa.

Dentro da Geografia Humana, os temas trabalhados abordam assuntos sobre a população. Natan Baptista esclarece: “Aqui podemos citar a urbanização e problemas urbanos, demografia, crescimento horizontal e crescimento vertical, fluxos migratórios, xenofobia, pirâmide social, taxas de natalidade e mortalidade. Tudo isso entra em geografia humana".

História

O tema que lidera as estatísticas é a História Moderna. “O que é cobrado dentro desse tema cai absolutismo, mercantilismo e iluminismo. Entram também organização do Estado nacional moderno, a centralização do poder na mão do rei, o mercantilismo que cai muito associado com o pacto colonial e relação Portugal-Brasil", destaca o professor. "Além disso, outra coisa que pode cair, apesar de ser um tema interdisciplinar, é a primeira revolução industrial”, completa.

O segundo módulo que mais cai nessa disciplina, é o Brasil Colônia, que apesar de ser um tema amplo, o professor destaca o que a prova mais costuma abordar. “Aspectos gerais do inicio da colonização, novo mundo, grandes navegações, características sociais e econômicas das capitanias hereditárias como o plantation e os açucareiros e a vida no engenho e os impactos da escravidão e de todo sistema escravista para a nossa história”, lista o professor.

A História Antiga e Medieval também aparece nos assuntos mais cotados para serem temas de questões nas provas. “Aqui a gente pode destacar três principais temas: Grécia, Roma e feudalismo. Cai aspectos gerais de Grécia Clássica instituições atenienses, o nascimento de ideias como a oligarquia e a democracia, conceitos de ditadura e monarquia e o nascimento e auge da polis, principalmente Esparta.” destaca.

“Roma, apesar de cair menos, são cobrados a expansão de Roma, os aspectos culturais, os gladiadores e o avanço pelo Mediterrâneo. Já o feudalismo, a gente tem que pensar não só na organização econômico-social do feudalismo, mas também as suas questões culturais, como a hegemonia da igreja católica e o empoderamento da instituição igreja no feudalismo que é muito significativa”, aponta.

“No Brasil, um dos braços da colonização foram os jesuítas, então o impacto que a igreja católica vai ter no brasil merece uma atenção.” completa Natan.

O quarto e último módulo mais importante para a prova é o Brasil Império, que abrange todo o contexto de independência, imigração europeia e a economia da época. “No Brasil Império você tem foco na Independência do Brasil, o período inicial com seus efeitos e causas, e aspectos econômicos e sociais do Segundo Reinado ligados a economia do café, o impacto da abolição da escravatura e entender como aconteceu o incentivo da imigração alemã, espanhola e italiana para fazer a reposição da mão de obra nesse contexto. ” detalha.

É importante destacar que mesmo os aspectos gerais são pensados no impacto que os movimentos tiveram no Brasil Natan Baptista • Professor especialista em ciências humanas da Gama Pré-Vestibular

Filosofia e Sociologia

Para começar com Filosofia e Sociologia, o módulo que mais se destaca é chamado de Estado Política e Sociedade, também conhecido como EPS. “São habilidades relativas aos aspectos políticos, organização do Estado Nacional, tipos de governo e tipos de democracia. A gente tem duas habilidades que falam sobre inclusão social, mecanismos de construção da democracia e da cidadania, que são os aspectos mais importantes dentro do EPS. Primeiro entender como o estado se organiza e as várias formas que esse Estado teve ao longo da história, por exemplo.” explica o especialista.

Já a Sociologia Cultural , segundo o professor, tem um nível menor de complexidade, e são questões “garantidas” e que costumam ter um grande nível de acerto. “São aspectos ligados formação do indivíduo, à cultura e a identidade, que são os principais conceitos, e também o patrimônio material e imaterial de uma sociedade.” Essas características são relativas a cultura brasileira, como a contribuição dos povos indígenas ou da cultura negra, por exemplo, para a formação da identidade cultural do país.

Ainda nesse tema, um assunto que pode cair os impactos da globalização na disseminação de outras culturas. “Entender o ser humano que tem essa é essa identidade híbrida e fluida, com uma pessoa no Brasil que consome anime e k-pop, ou uma pessoa no Japão que só escuta músicas em inglês.” exemplifica o especialista.

Outro tópico que também é considerado fácil, é o módulo de Direitos Humanos, que aborda pautas atuais e movimentos sociais. “Em Direitos Humanos costuma cair feminismo e a luta constante das mulheres, representação da mulher na polítca o impacto do machismo, igualdade salarial, direitos reprodutivos e questões sobre o movimento negro, a luta que acontece desde a abolição da escravatura, reparação histórica, medidas afirmativas, cotas nas universidades, por exemplo”

O professor acrescenta que as causas indígenas também podem ser trabalhadas nas questões “Temas como a demarcação de terras e a lei do marco temporal, o direito da educação nas línguas nativas, e resguardo da cultura.” Além dessas problemáticas, os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ podem ser abordados, com questões sobre identidade, pluralidade e também como a política trata essa temática.

Para finalizar a lista dos assuntos mais cotados para essa área, o Pensamento Contemporâneo pode ser considerado uma área mais difícil de ser estudada, mas a parte boa é que geralmente caem poucas questões sobre esse tema. “ Nesse módulo cai principalmente pensadores como Foucault em níveis mais amplos como os conceitos de biopoder, sociedade de controle, dispositivo e microfísca, e Bauman com modernidade líquida. As escolas críticas como a escola de Frankfurt, e questões de bioética, como o aborto, por exemplo" final

Conteúdo completo

Para fazer o download do levantamento completo feito pelo curso preparatório Gama Pré-Vestibular, baixe o arquivo abaixo e acesse os dados a qualquer momento.

Arquivos & Anexos Ciências Humanas no Enem Para acessar as estatísticas completas faça o download do levantamento feito pelo curso preparatório Gama Pré-Vestibular Tamanho de arquivo: 3mb Baixar Visualizar

