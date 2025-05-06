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Prefeitura de Vila Velha alerta para golpe da falsa multa de trânsito

Motoristas devem ficar atentos a papel colado nos vidros dos carros; administração informa que as infrações emitidas pelas Guarda Municipal são enviadas para a residência do condutor
Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

06 mai 2025 às 15:13

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 15:13

Prefeitura de Vila Velha emitiu um alerta, na tarde desta terça-feira (6), sobre um novo golpe que está sendo praticado na cidade. Criminosos estão colocando um papel nos vidros dos carros estacionados, simulando um auto de infração da Guarda Municipal, e induzindo os proprietários a acessar um QR Code que leva a uma página falsa para pagamento de multa.
De acordo com a prefeitura, as multas emitidas pela Guarda Municipal são enviadas para a residência dos motoristas, não sendo utilizado nenhum impresso para isso. Portanto, os motoristas que encontrarem esse papel colado no vidro de seus veículos devem ignorá-lo, pois não se trata de um documento oficial. 
O motorista pode verificar se foi multado pela página do Detran-ES: www.detran.es.gov.br, informando placa e Renavam. 

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