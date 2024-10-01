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Preparação

Reveja live de A Gazeta com dicas para a reta final do Enem

Faltando um mês para o exame, professores do Gama Pré-Vestibular dão orientações sobre como aproveitar os últimos dias de estudos antes das provas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 out 2024 às 19:25

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 19:25

A cerca de um mês para o início da bateria de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o momento é de pensar na preparação para a reta final dos estudos. Para orientar os 88.573 estudantes inscritos no Enem no Espírito Santo, A Gazeta realizou uma live na quarta-feira (2) com especialistas na prova. Reveja abaixo.
Em bate-papo com a repórter Leticia Orlandi, os especialistas em Enem e diretores da Gama Pré-Vestibular Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari dão dicas e orientações sobre os principais cuidados na rotina e nos estudos nessas últimas semanas antes da prova.
Os especialistas em Enem também falam sobre os cuidados para os dias das provas, com orientações sobre o que levar para comer e o que pode e o que não pode levar para os locais de prova.
A aplicação das provas será nos dias 3 e 10 de novembro. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas no exame em todo o país. No dia 3 as provas serão de Ciências Humanas e Linguagens, além da Redação. E no dia 10 serão aplicados os exames de Ciências da Natureza e Matemática.

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