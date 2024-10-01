Reveja live de A Gazeta com dicas para a reta final do Enem

Reveja abaixo. A cerca de um mês para o início da bateria de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , o momento é de pensar na preparação para a reta final dos estudos. Para orientar os 88.573 estudantes inscritos no Enem no Espírito Santo, A Gazeta realizou uma live na quarta-feira (2) com especialistas na prova.

Em bate-papo com a repórter Leticia Orlandi, os especialistas em Enem e diretores da Gama Pré-Vestibular Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari dão dicas e orientações sobre os principais cuidados na rotina e nos estudos nessas últimas semanas antes da prova.

Os especialistas em Enem também falam sobre os cuidados para os dias das provas, com orientações sobre o que levar para comer e o que pode e o que não pode levar para os locais de prova.