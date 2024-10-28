Enem: reveja live com dicas para provas de Filosofia e Sociologia

Para ajudar os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (3) e no dia 10, A Gazeta exibiu, nesta segunda-feira (28), uma live com orientações sobre as provas de Filosofia e Sociologia. A cargo do professor Nate Batista, a transmissão faz parte da série Enem na Mira, que será promovida pelo cursinho Gama Pré-Vestibular, ao longo desta semana, com dicas sobre os assuntos mais cotados para cair na avaliação deste ano.
Desta segunda-feira (28) até a próxima sexta (1º), as transmissões serão dedicadas às áreas de Ciências Humanas e Linguagens que mais caem na prova, compostas pelas disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa e Redação. Na próxima semana, também de segunda (4) até sexta (8) será a vez das disciplinas da área de Exatas, para ajudar na preparação para o segundo dia de prova, que acontece em 10 de novembro.
Veja a programação desta semana:
- Segunda-feira (28): Revisão Filosofia e Sociologia
- Terça-feira (29): Revisão Linguagens
- Quarta-feira (30): Revisão Geografia
- Quinta-feira (31): Revisão História
- Sexta-feira (1º): Revisão Redação