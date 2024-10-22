Enem 2024: saiba consultar o cartão de confirmação e o local de prova

No dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), programar-se para chegar com antecedência é essencial. Uma das informações essenciais para esse planejamento é saber onde sua prova será aplicada. A informação consta no cartão de confirmação de inscrição, liberado nesta terça-feira (22), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. Por isso, é importante desde já aprender a fazer a consulta para não correr o risco de perder a avaliação.
Para fazer a consulta, basta acessar a Página do participante e fazer o login – o mesmo usado para realizar a inscrição – do gov.br. Nesta aba, basta selecionar a opção "Aplicação" e, em seguida, clicar no botão "Local de Prova", que ficará no chat do site. O documento que será disponibilizado é o cartão de confirmação, que contém todas as informações do candidato, inclusive o local onde ele deve comparecer para realizar o exame. Se houver dificuldades para acessar a conta, é possível redefinir a senha no portal.
Os portões dos locais de prova são abertos às 12h e fecharão pontualmente às 13h. Após esse horário, não será permitida a entrada de nenhum participante. Por esse motivo, a recomendação é que os candidatos saiam de casa com tempo de sobra, para evitar atrasos e o risco de ser eliminado por não comparecimento.