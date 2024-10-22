Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Enem
  Enem 2024: saiba consultar o cartão de confirmação e o local de prova
Preparação

Enem 2024: saiba consultar o cartão de confirmação e o local de prova

Inep divulgou nesta terça-feira (22) o cartão de confirmação da inscrição. Veja passo a passo de como verificar onde a prova será aplicada para não correr o risco de se atrasar no dia do exame
Gabriela Maia

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 10:03

Os candidatos podem acessar a informação do local de prova na página do participante Crédito: Divulgação/Inep
No dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), programar-se para chegar com antecedência é essencial. Uma das informações essenciais para esse planejamento é saber onde sua prova será aplicada. A informação consta no cartão de confirmação de inscrição, liberado nesta terça-feira (22), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. Por isso, é importante desde já aprender a fazer a consulta para não correr o risco de perder a avaliação.
Para fazer a consulta, basta acessar a Página do participante e fazer o login – o mesmo usado para realizar a inscrição – do gov.br.  Nesta aba, basta selecionar a opção "Aplicação" e, em seguida, clicar no botão "Local de Prova", que ficará no chat do site. O documento que será disponibilizado é o cartão de confirmação, que contém todas as informações do candidato, inclusive o local onde ele deve comparecer para realizar o exame.  Se houver dificuldades para acessar a conta, é possível redefinir a senha no portal.
Os portões dos locais de prova são abertos às 12h e fecharão pontualmente às 13h. Após esse horário, não será permitida a entrada de nenhum participante. Por esse motivo, a recomendação é que os candidatos saiam de casa com tempo de sobra, para evitar atrasos e o risco de ser eliminado por não comparecimento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados