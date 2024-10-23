Enem 2024: é obrigatório levar o cartão de confirmação impresso?

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, nos dias 3 e 10 de novembro, podem acessar o cartão de confirmação no Portal do Participante. No documento, é possível acessar informações importantes, como o endereço do local de prova, qual sala que cada estudante deve se dirigir, o número de inscrição, a língua estrangeira escolhida para prova e outras especificações importantes para os estudantes.
E muitos participantes acreditam que é obrigatório apresentar o cartão de confirmação impresso no dia do exame, mas não há essa exigência. O que existe é uma recomendação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que incentiva que todos os participantes tenham o documento em mãos no dia da avaliação, já que contém informações para o candidato. Entretanto, isso não significa que é necessário imprimir o cartão, já que é possível acessá-lo de forma digital pelo celular, por exemplo.
Outra orientação importante é saber quais são os documentos de identificação válidos para usar no dia do Enem. lembrando que isso sim é obrigatório. O Inep aceita a Carteira de Identidade Nacional ou o RG, Carteira Nacional de Habilitação e o e-Título. Aqueles que optarem por apresentar versões digitais dos documentos devem apresentá-los diretamente no aplicativo do celular, porque capturas de telas não serão aceitas para realizar a prova.
Neste ano, o boletim de ocorrência também não vai servir caso o participante não possua o documento de identificação em caso de perda ou roubo ou furto. Com exceção da declaração de comparecimento, todos os outros documentos podem ser levados no formato digital. Isso porque a declaração precisa ser assinada pelo fiscal de prova e não há possibilidade de impressão no local. Apesar de não ser mandatório, levar os documentos físicos pode facilitar o dia da prova e evitar passar por imprevistos.