Enem 2024: veja como se dar bem nas questões de Ciências da Natureza

O segundo dia de prova costuma ser o mais temido pelos estudantes por trazer questões da área de Exatas

Prova de Ciências da Natureza é composta por questões de Biologia, Física e Química. (Shutterstock)

Gabriela Maia

Já começou a contagem regressiva para a maior prova de vestibular do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que, neste ano, acontece nos dias 3 e 10 de novembro. No segundo dia da avaliação, serão aplicadas as matérias de Exatas. Para muitos participantes, as questões de Ciências da Natureza — área composta pelas disciplinas Biologia, Física e Química —, Matemática e suas tecnologias são consideradas uma das partes mais difíceis, por abordarem conceitos mais complexos e, também, por envolverem cálculos.

O professor de Química do curso preparatório Gama Pré-Vestibular, Fernando Furlan, comentou sobre os assuntos mais cotados para cair nesse dia da prova, com base no levantamento de questões dos últimos cinco anos.

Ao final deste texto, A Gazeta disponibiliza um arquivo completo com as estatísticas para a área.

Biologia

Em Biologia, o que o Enem mais abordou foram questões relacionadas a Desequilíbrios Ambientais. “O que a prova traz nas questões dentro desse tema são medidas e mitigação para combater os desequilíbrios e as formas de preveni-los. Podem ser cobrados de uma maneira mais específica, em que o participante teria que saber quais são os desequilíbrios do solo, na atmosfera e na água", aponta Furlan.

Outra área que costuma ser abordada com frequência é a parte de Ecologia, que estuda as relações dos seres vivos e do ambiente. “Dentro de Ecologia, podemos citar os ciclos biogeoquímicos, que seriam os ciclos do carbono, do nitrogênio, da água, e entender como essas substâncias químicas interagem com o meio ambiente, como elas se renovam e a influência delas em processos como a fotossíntese, o metabolismo celular e vegetal”, detalha o professor.

Além disso, a Ecologia pode aparecer em questões que definem os diferentes tipos de interações que acontecem entre seres vivos, seja entre seres da mesma espécie, seja de espécies diferentes.

O terceiro tópico é o estudo das células, também chamado Citologia. “O campeão em Citologia é a respiração celular. Então, entram metabolismo de glicose e todo o ciclo metabólico. Além disso, um outro tópico que é super-relevante é bioquímica geral. O participante precisa entender um pouco sobre carboidratos, lipídios e proteínas, que são as substâncias que organizam a nossa vida”, explica Furlan.

Para dar sequência aos conteúdos mais cotados para cair na prova de Biologia, Botânica, que é o estudo das plantas, entra em quarto lugar nessa lista. “Primeiramente, temos fisiologia vegetal, que estuda o funcionamento dos vegetais e, logo em seguida, estrutura e reprodução das angiospermas, que é um tipo de planta”, completa o professor.

Química

A prova de natureza sempre é um grande tabu. Vejo que, nas questões que envolvem cálculos, os alunos ficam aflitos antes mesmo de entender o problema Fernando Furlan • Professor de Química do Gama Pré-Vestibular

Para abrir essa disciplina, o módulo que mais aparece é o de Físico-Química. “Todos os anos, o que aparece nas provas são as questões de solubilidade e concentração de soluções. São problemas que apresentam soluções presentes no nosso dia a dia. Pode ser uma solução aquosa ou gasosa, além de entender as relações entre as quantidades. A prova também pode cobrar a análise de fatores que afetam a velocidade de uma reação química, que seriam os catalisadores, superfícies de contato e temperatura”, destaca o professor.

Um tema que também é recorrente na matéria são as Funções Orgânicas. “Os hidrocarbonetos costumam cair bastante, sua aplicação no dia a dia. E a gente tem observado que o assunto aparece muito relacionado à produção de energia e eletricidade ou, então, à produção de energia em um carro em um motor a combustão e as energias que são obtidas através da queima deles”, aponta Furlan.

Ainda nesse tópico, uma habilidade interessante é o participante identificar estruturas químicas. “O candidato tem que saber fazer o reconhecimento das principais funções orgânicas do nosso cotidiano, que são os ácidos carboxílicos, álcoois, aminas e amidas e ésteres. Eles têm que olhar para a estrutura que vai ser apresentada na questão e identificar quais são as funções ali presentes”, explica.

Em terceiro lugar, estão as questões de Inorgânica, que têm como principal tema as interações intramoleculares. “São as forças intermoleculares nos mais variados sistemas. Os alunos precisam saber qual é o tipo de material e a sua polaridade para identificar qual a interação intermolecular predominante naquele sistema”, completa o professor.

Saber identificar os diferentes tipos de ligação e como elas caracterizam os materiais pode garantir mais pontos na prova, principalmente as ligações iônicas metálicas e covalentes.

Para acertar as perguntas sobre Funções Inorgânicas, que estão em quarto lugar nessa lista, é preciso dominar dois assuntos. “A primeira coisa é ficar atento às ideias de reações. Por exemplo, uma reação de neutralização entre ácido e base. E também ficar de olho na caracterização da substância através da nomenclatura”, salienta Furlan.

Física

O assunto que as questões de Física mais abordam é Eletrodinâmica, que estuda os fenômenos elétricos. “Assuntos que são recorrentes na prova: a associação de resistores em circuitos elétricos e a própria corrente elétrica, como ela funciona, e também o funcionamento dos resistores em um circuito. Esse assunto também pode aparecer associado à química, com perguntas sobre eletroquímica”, explica.

Essas duas áreas [física e química] se alongam muito bem. Pode ser que, na prova, uma pergunta tenha um pouco de cada área, e é aí que a gente tem uma questão de Ciências da Natureza, porque ela não é só de Física ou só de Química, é mais integrada, como acontece com História e Geografia, por exemplo Fernando Furlan • Professor de Químa do Gama Pré-Vestibular

O segundo assunto dessa lista é a Termologia, que trabalha as relações de calor e temperatura “Aqui, nós temos a propagação de calor, que é um tema muito relevante, e quantidade de calor em mudanças de fase, que seria entender a relação da quantidade de calor em uma transformação física da matéria, aspectos de calor específico e que dialoga bastante com a termoquímica”, comenta.

Dinâmica é um outro módulo que aparece bem colocado nas estatísticas para a prova de Física. O professor explica que, para aumentar a pontuação nessas questões, o participante precisa estudar conceitos de conservação de energia e conhecer as leis de Newton.

Para encerrar, a quarta disciplina da lista é a Ondulatória, que, como o nome sugere, é o estudo que define e conceitua os diferentes tipos de ondas. “É preciso saber o que é onda mecânica, onda eletromagnética, e entender as diferenças e os conceitos de cada uma delas. Outra parte importante é a equação fundamental da ondulatória para fazer os cálculos pertinentes das equações”, assinala Furlan.

Conteúdo completo

Para ter acesso aos dados e às estatísticas completas, faça o download do arquivo que contém o levantamento feito pelo curso preparatório Gama Pré-Vestibular.

Arquivos & Anexos Ebook estatísticas de Ciências da Natureza para o Enem Para acessar o conteúdo completo faça o download das estatísticas completas Tamanho de arquivo: 7mb Baixar Visualizar

