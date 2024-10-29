Vitória inicia obras do 'Tancredinho' em praça de Jardim da Penha

Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça Crédito: Prefeitura de Vitória

A assinatura da ordem de serviço ocorreu na última sexta-feira (25) – ato autoriza oficialmente o início da obra, quando o prazo de 540 dias começou a ser contabilizado. Quem passa pelo local já identifica a movimentação de trabalhadores, inclusive com o fechamento da área com tapumes.

O edital para as obras foi lançado no dia 6 de junho deste ano. Inicialmente, o prazo para conclusão das obras era de 540 dias, ou seja, um ano e meio. O período de intervenções foi mantido. Houve uma mudança, no entanto, no valor da obra. A princípio, a construção custaria R$ 3,9 milhões aos cofres públicos. A Prefeitura de Vitória informou que a empresa CAJ Construções e Serviços venceu a licitação ao ofertar o valor de R$ 2,8 milhões para executar as intervenções conforme o projeto original.

R$ 2.886.000,00 É o valor que deve ser investido na obra em Jardim da Penha

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou que a nova quadra, que vai ganhar uma cobertura, permitindo que as pessoas pratiquem exercícios mesmo em dias de chuva.

A obra da "pracinha do BH" está contemplada no planejamento estratégico do município denominado “Plano Vitória – Planejamento Estratégico 2021-2024”.

Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça

A cobertura da quadra faz parte do programa de requalificação das quadras poliesportivas existentes em Vitória. Já foram entregues nove praças e quadras, em bairros como Boa Vista, Itararé e Caratoíra.