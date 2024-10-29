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Quadra coberta

Vitória inicia obras do 'Tancredinho' em praça de Jardim da Penha

Projeto divulgado pela prefeitura, conforme matéria de A Gazeta em junho deste ano, inclui uma quadra coberta no meio da praça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 13:38

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 13:38

Jardim da Penha vai ganhar
Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça Crédito: Prefeitura de Vitória
A Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, também conhecida como 'pracinha do BH' em referência ao supermercado no bairro em Vitória, começou a receber nos últimos dias a construção do novo 'Tancredinho'. O projeto, divulgado pela prefeitura conforme matéria de A Gazeta publicada em junho deste ano, inclui uma quadra coberta que será construída no meio do espaço, semelhante ao Tancredão, ginásio de esportes que já existe em Mário Cypreste.
A assinatura da ordem de serviço ocorreu na última sexta-feira (25) – ato autoriza oficialmente o início da obra, quando o prazo de 540 dias começou a ser contabilizado. Quem passa pelo local já identifica a movimentação de trabalhadores, inclusive com o fechamento da área com tapumes.
O edital para as obras foi lançado no dia 6 de junho deste ano. Inicialmente, o prazo para conclusão das obras era de 540 dias, ou seja, um ano e meio. O período de intervenções foi mantido. Houve uma mudança, no entanto, no valor da obra. A princípio, a construção custaria R$ 3,9 milhões aos cofres públicos. A Prefeitura de Vitória informou que a empresa CAJ Construções e Serviços venceu a licitação ao ofertar o valor de R$ 2,8 milhões para executar as intervenções conforme o projeto original.

R$ 2.886.000,00

É o valor que deve ser investido na obra em Jardim da Penha
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou que a nova quadra, que vai ganhar uma cobertura, permitindo que as pessoas pratiquem exercícios mesmo em dias de chuva.
A obra da "pracinha do BH" está contemplada no planejamento estratégico do município denominado “Plano Vitória – Planejamento Estratégico 2021-2024”.

Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça

A cobertura da quadra faz parte do programa de requalificação das quadras poliesportivas existentes em Vitória. Já foram entregues nove praças e quadras, em bairros como Boa Vista, Itararé e Caratoíra.
Outras oito obras estão em andamento: a reforma da praça Benedito Rodrigues, na Mata da Praia; a construção da praça em Alto Tabuazeiro; a reurbanização da praça Asdrúbal Soares, em Jucutuquara; a cobertura da quadra no Romão, as coberturas das duas quadras no Tancredão e a cobertura da quadra da praça do HI-FI. em Goiabeiras. No início de setembro, foi iniciada a cobertura da quadra da praça Mário Elias da Silva, em Jardim Camburi.

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