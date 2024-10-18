Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova fase

Duplicação da BR 101: obra terá desvio entre Guarapari e Anchieta

Intervenção será realizada para obra de alargamento da ponte sobre o Rio Grande; trafego será desviado para nova pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2024 às 17:57

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:57

Trecho duplicado entre Guarapari a Anchieta é liberado ao tráfego de veículos
Trecho de 22 quilômetros da BR 101 entre Guarapari e Anchieta está sendo duplicado Crédito: Divulgação/Eco 101
Para realização de uma nova etapa nas obras de duplicação da BR 101 no trecho entre Guarapari e Anchieta, será realizado um desvio no tráfego a partir desta sexta-feira (18). Segundo a Eco101, concessionária da via, o tráfego será desviado em ambos os sentidos entre os quilômetros 347,5 e 348,4 para viabilizar o reforço e o alargamento da ponte sobre o Rio Grande, além da instalação de dispositivos de drenagem profunda e outras intervenções necessárias na pista atual.
Essa obra faz parte dos 22 quilômetros previstos para a duplicação entre Guarapari e Anchieta, sendo 15 km já liberados ao tráfego, incluindo pontes e viadutos.
De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães, o fluxo tanto para quem segue no sentido Rio de Janeiro quanto para quem trafega em direção a Vitória será desviado para a nova pista construída, que vai operar temporariamente em pista simples.
“O local conta com sinalização horizontal e vertical, além de outros dispositivos, para colaborar com a segurança de motoristas e trabalhadores”, informa a concessionária.
Duplicação da BR 101: obra terá desvio entre Guarapari e Anchieta
Ao término, a Eco101 afirma que o tráfego será restabelecido na pista existente para a conclusão das etapas finais de pavimentação e sinalização da nova pista duplicada.

LEIA MAIS

BR 101 terá 150 km a menos de duplicação no ES; saiba o que muda no contrato

Novo contrato da BR 101 prevê duplicação, passarelas e contornos; veja obras

Pedágio na BR 101 no ES vai aumentar com novo contrato; saiba valor

BR 101: novo contrato prevê duplicação de 221km e R$ 7 bi em investimentos

Tribunal aprova renegociação do contrato de duplicação da BR 101 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta BR 101 Guarapari Obras Eco101 Duplicação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados