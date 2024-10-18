Duplicação da BR 101: obra terá desvio entre Guarapari e Anchieta

Trecho de 22 quilômetros da BR 101 entre Guarapari e Anchieta está sendo duplicado Crédito: Divulgação/Eco 101

Para realização de uma nova etapa nas obras de duplicação da BR 101 no trecho entre Guarapari Anchieta, será realizado um desvio no tráfego a partir desta sexta-feira (18). Segundo a Eco101, concessionária da via, o tráfego será desviado em ambos os sentidos entre os quilômetros 347,5 e 348,4 para viabilizar o reforço e o alargamento da ponte sobre o Rio Grande, além da instalação de dispositivos de drenagem profunda e outras intervenções necessárias na pista atual.

De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães, o fluxo tanto para quem segue no sentido Rio de Janeiro quanto para quem trafega em direção a Vitória será desviado para a nova pista construída, que vai operar temporariamente em pista simples.

“O local conta com sinalização horizontal e vertical, além de outros dispositivos, para colaborar com a segurança de motoristas e trabalhadores”, informa a concessionária.

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