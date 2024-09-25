Tribunal aprova renegociação do contrato de duplicação da BR 101 no ES

Trecho da BR 101: repactuação de contrato deve destravar investimentos na rodovia Crédito: Mosaico Imagem

Há dois anos, a concessionária havia decidido devolver à União o contrato para duplicação na rodovia. Mas o acordo foi possível depois de buscas por renegociação para manter os investimentos na via.

O relator do processo na SecexConsenso foi o ministro Walton Alencar Rodrigues e seu voto foi acompanhado por todos os ministros presente na sessão do plenário desta quarta (25). Essa foi a primeira solução consensual de uma lista que está sendo analisada pelo TCU.

"A Comissão de Solicitação de Solução Consensual concluiu que a proposta de acordo negociada é efetivamente mais vantajosa do que a relicitação por disponibilizar à sociedade investimentos de forma mais célere", afirmou Rodrigues.

O novo contrato foi mantido em sigilo até a votação. No voto, o ministro detalhou algumas mudanças com o acordo.

As partes acordaram um novo modelo econômico financeiro;



Adoção do modelo regulatório da 5ª etapa do programa federal de concessões rodoviárias;



Novo período de transição, entre outras.

O ministro destacou ainda que o Ministério Público, junto ao TCU, concluiu pela possibilidade da solução consensual desde que adotados diversas condicionantes. E que a solução apresentada ao colegiado envolve profundas mudanças no contrato de concessão.

Antes de chegar para análise da recém-criada Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) do TCU, que analisa pedidos de soluções consensuais, a proposta de otimização do contrato da rodovia já tinha sido consolidada entre as partes envolvidas, no caso a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) , o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Eco101.

A previsão é que agora, após a liberação da SecexConsenso, um leilão simplificado seja feito na B3 para que outras empresas tenham a oportunidade de oferecer uma proposta melhor que a acordada.