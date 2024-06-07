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Novidade no bairro

Jardim da Penha vai ganhar 'Tancredinho' em praça; veja fotos

Apelido é em alusão ao ginásio Tancredão; investimento na obra é de R$ 3,9 milhões e o prazo para a conclusão dos serviços é de 540 dias após a assinatura da ordem de serviço
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2024 às 07:32

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 07:32

Jardim da Penha vai ganhar
Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça Crédito: Prefeitura de Vitória
Jardim da Penha, em Vitória, vai ganhar um "mini Tancredão" em uma das praças mais movimentadas do bairro, a Regina Frigeri Furno, onde fica o Supermercados BH. O apelido dado à quadra coberta que será instalada no local é uma alusão ao ginásio de esportes existente em Mario Cypreste, como brincou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos)
"Eu brinquei com o secretário de Obras, Gustavo Perin, dizendo que vamos construir um 'Tancredinho'. Só que em uma concepção mais moderna. Será um equipamento público que vai otimizar o uso da praça, pois poderá ser usado em dias de chuva e nos de calor intenso. Durante o dia e à noite", afirmou o prefeito.
O edital para as obras foi lançado na quinta-feira (6). Está prevista a reforma e a instalação de uma cobertura na quadra poliesportiva que já existe na praça. O prazo para a conclusão das intervenções é de 540 dias após a assinatura da ordem de serviço. 

R$ 3,9 MILHÕES

É o valor máximo da obra
A expectativa da prefeitura é criar um local que atenda às necessidades da comunidade, como realização de eventos e atividades organizadas pelos moradores ou pelo poder público, além da prática de esportes e lazer, principalmente em dias chuvosos e no período noturno.
"A praça, que já teve várias denominações, é um importante ponto de convergência dos moradores do bairro. Vamos transformar a quadra, hoje descoberta, em um mini ginásio. Com telhas termoacústicas, pintura em epóxi no piso e fechamento em perfil metálicos e cobogós, permitindo ventilação e iluminação naturais", afirmou o secretário de Obras, Gustavo Perin. 

Expectativa dos moradores

O morador Peterson Pimentel disse que a cobertura é um sonho antigo e muito aguardado pela comunidade "O coração do Jardim da Penha pulsa naquele lugar, com nossas crianças, com os nossos idosos, com as mulheres, enfim, com as famílias como um todo. Vamos ocupar o novo espaço com muita qualidade".
O ex-coordenador geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha (AMJAP) André Luiz ressaltou a importância da obra "A praça tem uma história, tanto na parte de esporte como também na feirinha de Jardim da Penha, que foi criada em 1990. A cobertura da quadra vai ampliar o uso do equipamento" declarou.

Jardim da Penha vai ganhar "mini Tancredão" em praça

Os membros da Associação Comunitária de Jardim da Penha e Pontal de Camburi (Acojap) também estavam presentes no lançamento do edital. Daniel Flesch, diretor da Acojap, disse que como professor de educação física acredita na transformação de valores por meio do esporte. "Eu tenho certeza de que esse espaço vai ser muito bem aproveitado por quem frequenta".
O atual presidente da Associação de moradores do bairro, Roberto Vasconcellos, destacou sobre os projetos poliesportivos que utilizam da quadra e a importância da reforma. "A gente sabe a necessidade dessa cobertura. Agora será utilizada o ano inteiro por nossas crianças, adolescentes e os nossos amigos da melhor idade. E realmente é uma obra muito bem-vinda".
A demanda está contemplada no planejamento estratégico do município denominado "Plano Vitória - Planejamento Estratégico 2021-2024", na seguinte ação: obras de ampliação e modernização de equipamentos públicos de infraestruturas urbana, ambiental, cultural, esportiva e de lazer de Vitória.

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