Vitória faz obras para reduzir alagamentos entre shopping e Assembleia

A drenagem é o processo de remoção de excesso de água de uma área: neste caso, a água da chuva na região. O processo, então, remove a água que fica no asfalto, evitando alagamento.

Conforme a Secretaria Municipal de Obras, as intervenções fazem parte do Plano Mobilidade Leste. As obras começaram no dia 3 de junho e devem ser entregues em até 360 dias, ou seja, no fim do primeiro semestre de 2025. São 28 intervenções previstas em diferentes pontos da cidade. As melhorias previstas no Plano Mobilidade Leste incluem pavimentação, sinalização, drenagem, baias de ônibus e faixas adicionais. Ainda segundo a prefeitura, o plano foi elaborado e validado com a participação das associações de moradores dos bairros onde houve ou haverá alguma intervenção.