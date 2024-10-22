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Avenida Américo Buaiz

Vitória faz obras para reduzir alagamentos entre shopping e Assembleia

Ideia é refazer a drenagem e recapear o asfalto da avenida, que é um dos trechos com maior movimentação de veículos na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2024 às 09:51

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 09:51

Obra no canteiro central da Avenida Américo Buaiz

Com a intenção de "minimizar os efeitos das chuvas", reduzindo os riscos de alagamentos na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, a Prefeitura de Vitória realiza intervenções no trecho próximo ao Shopping Vitória e à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quem passa pela região encontra a obra em andamento, sobretudo no canteiro central, conforme registrado pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta. A ideia é refazer a drenagem e recapear o asfalto da via, que é um dos trechos com maior movimentação de veículos na Capital. A administração municipal não deu prazo para conclusão das obras.
Andamento das obras na Avenida Américo Buaiz, segundo a prefeitura:
  • A drenagem foi refeita em frente à Assembleia Legislativa, no sentido Centro. Foi colocada a primeira camada de asfalto, que ainda não é a definitiva.
  • Equipes trabalham atualmente na pista sentido Praia de Camburi
  • Após a conclusão da drenagem no local, haverá um recapeamento definitivo nos dois sentidos da avenida
A drenagem é o processo de remoção de excesso de água de uma área: neste caso, a água da chuva na região. O processo, então, remove a água que fica no asfalto, evitando alagamento.
Conforme a Secretaria Municipal de Obras, as intervenções fazem parte do Plano Mobilidade Leste. As obras começaram no dia 3 de junho e devem ser entregues em até 360 dias, ou seja, no fim do primeiro semestre de 2025. São 28 intervenções previstas em diferentes pontos da cidade. As melhorias previstas no Plano Mobilidade Leste incluem pavimentação, sinalização, drenagem, baias de ônibus e faixas adicionais. Ainda segundo a prefeitura, o plano foi elaborado e validado com a participação das associações de moradores dos bairros onde houve ou haverá alguma intervenção.
Vitória faz obras para reduzir alagamentos entre shopping e Assembleia

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