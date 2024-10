Praia da Guarderia vai ganhar espaço coberto para abrigar embarcações

Espaço, chamado de Guarderia Náutica Municipal, terá 1,4 mil m² e será construído na Praça dos Desejos, segundo a Prefeitura de Vitória

A área onde embarcações ficam ancoradas na Praia da Guarderia, no bairro Praia do Canto, Vitória, vai ganhar uma nova estrutura, composta por uma edificação e um pátio. O espaço, chamado de Guarderia Náutica Municipal, terá 1,4 mil m² e será construído na Praça dos Desejos, segundo a Prefeitura de Vitória.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, em entrevista à reportagem de A Gazeta , informou que o valor estimado para obra é de R$ 4,1 milhões a serem pagos com recursos próprios da prefeitura, mas que esse valor pode cair no processo de licitação.

Ainda de acordo com Forrechi, a expectativa é que a ordem de serviço seja assinada ainda no primeiro semestre de 2025, mas ainda é necessário que o projeto passe pelos ritos legais de licitação, recurso das empresas que concorreram, homologação, entre outros. Também é esperado que a obra já esteja pronta no verão de 2026.