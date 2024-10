Família de Marilândia vive momentos de tensão em meio a furacão nos EUA

Família de Marilândia narra momentos de tensão em meio a furacão nos EUA

Eles haviam desembarcado em solo americano na última terça-feira (1) para visitar os parques da Disney, em Orlando, e foram surpreendidos pelo fenômeno meteorológico

Uma família de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo , viveu momentos de tensão durante a passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos , na madrugada desta quinta-feira (10).

A empresária Beatriz Arivabene Costa havia desembarcado em solo americano na última terça-feira (1) para visitar os parques da Disney, em Orlando, junto do marido, dos filhos, de 10 e 18 anos, e da irmã, que também estava acompanhada do marido e da filha, de 6 anos. Eles voltariam para o Brasil nesta quinta-feira (10), no entanto, o voo deles foi cancelado devido à passagem do furacão pela Flórida.