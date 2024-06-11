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Em Vitória

Mais de 20 caiaques foram destruídos em incêndio na Praia da Guarderia

Proprietário foi avisado do incêndio na madrugada desta terça-feira (11) e afirma que perdeu a principal fonte de renda
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2024 às 07:45

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 07:45

O guia de passeios turísticos Arthur Aragão, de 33 anos, estima que 24 caiaques foram destruídos pelo fogo na madrugada desta terça-feira (11), após um incêndio na Praia da Guarderia, em Vitória, onde ficam as embarcações. Veja acima um vídeo do incêndio
Arthur também realizada o "Remada Dog", ocasião em que os turistas também podem levar os pets para a remada. "É uma coisa que eu gosto de fazer, já faço há anos, é um prazer para mim e eu costumo levando isso para o pessoal. Hoje eu só tenho aqui como renda prioritária, não tenho outra. Além de mim, tem funcionários, parceiros que dependem daqui", contou.
"Agora é contar com os amigos, os parceiros para reerguer, não vamos parar"
Arthur Aragão - Guia de passeios turísticos, dono dos caiaques 
Segundo Arthur, o prejuízo estimado é de cerca de R$ 80 mil. Em conversa com A Gazetaele desabafou: "Perdi meu ganha-pão".

Avisado durante a madrugada

Mais de 20 caiaques foram destruídos em incêndio na Praia da Guarderia
Mais de 20 caiaques foram destruídos em incêndio na Praia da Guarderia Crédito: Ronaldo Rodrigues
Arthur foi avisado durante a madrugada que os caiaques estavam pegando fogo. Todos os dias pela manhã ele realiza passeios turísticos. Em cada caiaque cabem duas pessoas. "Deixamos na Guarderia para fazer nossos passeios. Acreditamos que foi intencional. Durante essa madrugada me ligaram, dizendo que tinham incendiado nossos equipamentos", contou.
Na área onde os caiaques ficam, outras empresas e projetos também deixam outros equipamentos parecidos de remo e canoa havaiana. Segundo Arthur, no entanto, apenas os caiaques da Almar foram incendiados. Ele disse que procurou a Polícia Militar e os agentes informaram que realizariam buscas na região, para tentar localizar algum suspeito.
Caiaques são incendiados na Praia da Guarderia, em Vitória
Caiaques são incendiados na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução
Arthur disse que não tem seguro dos caiaques e que teve de cancelar em cima da hora todos os passeios de hoje. 
Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que os agentes realizaram o combate, extinguiram as chamas e resfriaram o local para evitar reignição. Informou ainda que não houve feridos.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto, que atende a região da Praia da Guarderia. "A equipe está em diligências e trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados", destacou a corporação.
Mais de 20 caiaques foram destruídos em incêndio na Praia da Guarderia

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