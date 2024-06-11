Veja acima um vídeo do incêndio. O guia de passeios turísticos Arthur Aragão, de 33 anos, estima que 24 caiaques foram destruídos pelo fogo na madrugada desta terça-feira (11), após um incêndio na Praia da Guarderia , em Vitória , onde ficam as embarcações.

Arthur também realizada o "Remada Dog", ocasião em que os turistas também podem levar os pets para a remada. "É uma coisa que eu gosto de fazer, já faço há anos, é um prazer para mim e eu costumo levando isso para o pessoal. Hoje eu só tenho aqui como renda prioritária, não tenho outra. Além de mim, tem funcionários, parceiros que dependem daqui", contou.

"Agora é contar com os amigos, os parceiros para reerguer, não vamos parar" Arthur Aragão - Guia de passeios turísticos, dono dos caiaques

A Gazeta, ele desabafou: "Perdi meu ganha-pão". Segundo Arthur, o prejuízo estimado é de cerca de R$ 80 mil. Em conversa com

Avisado durante a madrugada

Mais de 20 caiaques foram destruídos em incêndio na Praia da Guarderia Crédito: Ronaldo Rodrigues

Arthur foi avisado durante a madrugada que os caiaques estavam pegando fogo. Todos os dias pela manhã ele realiza passeios turísticos. Em cada caiaque cabem duas pessoas. "Deixamos na Guarderia para fazer nossos passeios. Acreditamos que foi intencional. Durante essa madrugada me ligaram, dizendo que tinham incendiado nossos equipamentos", contou.

Na área onde os caiaques ficam, outras empresas e projetos também deixam outros equipamentos parecidos de remo e canoa havaiana. Segundo Arthur, no entanto, apenas os caiaques da Almar foram incendiados. Ele disse que procurou a Polícia Militar e os agentes informaram que realizariam buscas na região, para tentar localizar algum suspeito.

Caiaques são incendiados na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução

Arthur disse que não tem seguro dos caiaques e que teve de cancelar em cima da hora todos os passeios de hoje.

Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que os agentes realizaram o combate, extinguiram as chamas e resfriaram o local para evitar reignição. Informou ainda que não houve feridos.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto, que atende a região da Praia da Guarderia. "A equipe está em diligências e trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados", destacou a corporação.