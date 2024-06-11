Caiaques são incendiados em Vitória e dono desabafa: 'Perdi meu ganha-pão'

Caiaques são incendiados na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução

Veja abaixo o vídeo do incêndio. Caiaques da empresa Almar, que realiza passeios turísticos, foram incendiados na madrugada desta terça-feira (11), na Praia da Guarderia , em Vitória , onde os equipamentos ficam.

Arthur foi avisado durante a madrugada que os caiaques estavam pegando fogo. Todos os dias pela manhã ele realiza passeios turísticos. Em cada caiaque cabem duas pessoas. "A gente deixa na Guarderia para fazer nossos passeios. Acreditamos que foi intencional. Durante essa madrugada me ligaram, dizendo que tinham incendiado nossos equipamentos", contou.

Na área onde os caiaques ficam, outras empresas e projetos também deixam outros equipamentos parecidos de remo e canoa havaiana. Segundo Arthur, no entanto, apenas os caiaques da Almar foram incendiados. Ele disse que procurou a Polícia Militar e os agentes informaram que realizariam buscas na região, para tentar localizar algum suspeito.

Arthur disse que não tem seguro dos caiaques e que teve de cancelar em cima da hora todos os passeios de hoje.

Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que os agentes realizaram o combate, extinguiram as chamas e resfriaram o local para evitar reignição. Informou ainda que não houve feridos.

Polícia Civil investiga

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto, que atende a região da Praia da Guarderia. "A equipe está em diligências e trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados", informou a corporação.