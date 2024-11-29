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Mobilidade

Após patinetes, Vila Velha também tem bikes elétricas compartilhadas

Frota conta com 140 bicicletas de pedal assistido; tarifas para dar um passeio com uma das novas bikes vai variar de acordo com o horário e dia da semana

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 06:37

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

29 nov 2024 às 06:37
Frota contará com 140 bikes elétricas
Frota contará com 140 bikes elétricas Crédito: PMVV/ Adessandro Reis
Após a volta dos patinetes, Vila Velha agora tem bicicletas elétricas compartilhadas. O serviço foi lançado na quinta-feira (28) e a frota conta com 140 bicicletas de pedal assistido (o usuário pedala um pouco e o equipamento faz o restante do esforço). O preço para dar um passeio com uma das novas bikes vai variar de acordo com o horário e dia da semana.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as bicicletas estão disponíveis em 42 estações, localizadas entre a Praça do Ciclista, em Itaparica, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e o Parque da Prainha. Os bairros  Glória, Centro, Praia da Costa, Cocal e Novo México, também foram contemplados com o serviço.
Em comunicado divulgado pela administração municipal, o prefeito Arnaldinho Borgo falou que a ideia é que o serviço seja ampliado no futuro. “É mais um modal de transporte sustentável para se deslocar para o trabalho, estudo ou lazer. Vamos começar com 140 bicicletas elétricas, que vão circular pela orla e por diversos bairros da cidade. E aos poucos vamos ampliar para mais lugares”, afirmou.

Como fazer para alugar uma bike elétrica em Vila Velha?

O serviço estará disponível no mesmo aplicativo dos patinetes, que vai ter uma aba específica para as bicicletas. A locação, neste início de implantação do novo sistema, segue os mesmos modelos e valores dos patinetes, com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana.
Entre os valores de tarifas, destaca-se que, em dias úteis, entre 5h e 10 horas, o valor da ativação, início de cada viagem, é de R$ 2,00 e R$ 0,25 por minuto utilizado. O pagamento é feito de forma digital, via aplicativo da JET, por meio de cartão de crédito ou Pix.
As bicicletas elétricas têm velocidade máxima permitida de 25 Km/h e contam com GPS. O condutor precisa ter mais de 18 anos.

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