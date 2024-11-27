Fiscalização encontra medicação vencida em clínica na Praia do Canto

Durante fiscalização, foram encontrados medicamentos vencidos e materiais em condições inadequadas para uso Crédito: Divulgação

Após denúncias de irregularidades, uma clínica de estética localizada na Praia do Canto foi alvo de fiscalização da Vigilância Sanitária de Vitória nesta quarta-feira (27). O nome do estabelecimento não foi informado.

A ação, que contou com apoio da 5ª Delegacia de Polícia da Praia do Canto, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e o Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região, surgiu após um inquérito policial apontar indícios de práticas ilegais e riscos à saúde dos consumidores.

A fiscalização realizada na manhã desta quarta (27) tinha como objetivo investigar denúncias relacionadas a procedimentos feitos de maneira inadequada, e que, inclusive, teriam causado deformidades permanentes em pacientes atendidos na unidade.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária de Vitória, Viviani Barreto, além de medicamentos vencidos terem sido encontrados no local, a equipe constatou que o instrumental cirúrgico e materiais utilizados nos procedimentos estavam sem a devida identificação da data de esterilização, nem a validade, além de outros itens apresentarem indícios de oxidação.

“Determinamos, de forma imediata, a esterilização adequada de todo o material e interditamos cautelarmente as salas que realizam procedimentos com esse instrumental. Além disso, identificamos que um dos profissionais biomédicos estava com o registro no conselho de classe suspenso, razão pela qual foi notificado de que este profissional não pode realizar atendimentos.”