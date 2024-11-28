Restaurante Popular de Vitória: obra fica R$ 1 milhão mais cara e tem nova data

A obra de reestruturação do Restaurante Popular de Vitória
, iniciada em outubro de 2023, ficou R$ 1 milhão mais cara do que o projetado inicialmente, sofrendo também um atraso no prazo de entrega prometido pela prefeitura. O espaço, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, deveria ter sido entregue à população em março deste ano. Conforme apurado por A Gazeta
, foi identificado um problema em um muro entre o restaurante e uma casa vizinha, situação que representava risco. Após o reforço da estrutura, a expectativa da administração municipal agora é que o local volte a funcionar no primeiro trimestre de 2025, ou seja, até março do próximo ano.
De acordo com o secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, a prefeitura encontrou problemas na estrutura quando assumiu a administração municipal. Ele disse que fios haviam sido roubados, parte da estrutura estava depredada e havia erros na distribuição do gás da cozinha.
O secretário afirmou, no entanto, que o maior problema encontrado foi um muro que estava com a estrutura comprometida. O reparo do muro, feito para reforçar a estrutura, motivou o aditamento do contrato - procedimento em que o prazo ou o valor são alterados. A Gazeta apurou que o investimento inicial na obra era de R$ 3,02 milhões. Houve um aumento de R$ 1.011.860,59 em relação ao valor inicial da obra, ultrapassando o total de R$ 4 milhões.
"O muro que dividia o restaurante da edificação vizinha estava em risco. Quando estávamos realizando o serviço para reforçar a estrutura, percebemos que seria necessária a contratação de um novo serviço. Em momento algum interrompemos o contrato ou paramos o trabalho no local", explicou o secretário.
Perguntado sobre possíveis ajustes finais antes da inauguração, Gustavo Perin afirmou que a obra está pronta. O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira registrou a parte externa do restaurante nesta quinta-feira (28).
A Gazeta
apurou que a empresa responsável pelo fornecimento de almoços e jantas ainda será selecionada. A Prefeitura de Vitória
receberá as ofertas de empresas interessadas até o início de dezembro.
O restaurante está fechado desde janeiro de 2017. Em agosto de 2022, a Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante. Desde outubro de 2023, quando a ordem de serviço foi assinada, o local passa por reforma.
A previsão é que, quando for reaberto, o Restaurante Popular de Vitória ofereça cerca de 2 mil refeições diárias. O secretário Gustavo Perin detalhou que devem ser 1.600 no horário do almoço e outras 500 no horário da janta.