Restaurante Popular de Vitória: obra fica R$ 1 milhão mais cara e tem nova data

Em agosto de 2022: A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante.

Em junho de 2023: Depois da elaboração do projeto, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para reforma do restaurante popular.

Em outubro de 2023: A Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço, ou seja, autorizou o início da reforma e reestruturação do restaurante popular.

Em maio de 2024: A Prefeitura de Vitória informou que as obras estavam 80% concluídas