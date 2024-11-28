Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilha de Santa Maria

Restaurante Popular de Vitória: obra fica R$ 1 milhão mais cara e tem nova data

Foi identificado um problema em um muro entre o restaurante e uma casa vizinha, situação que representava risco; valor total da obra ultrapassou R$ 4 milhões

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:42

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 nov 2024 às 11:42
Restaurante Popular de Vitória
Restaurante Popular de Vitória, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria Crédito: Fernando Madeira
A obra de reestruturação do Restaurante Popular de Vitória, iniciada em outubro de 2023, ficou R$ 1 milhão mais cara do que o projetado inicialmente, sofrendo também um atraso no prazo de entrega prometido pela prefeitura. O espaço, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, deveria ter sido entregue à população em março deste ano. Conforme apurado por A Gazeta, foi identificado um problema em um muro entre o restaurante e uma casa vizinha, situação que representava risco. Após o reforço da estrutura, a expectativa da administração municipal agora é que o local volte a funcionar no primeiro trimestre de 2025, ou seja, até março do próximo ano.
De acordo com o secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, a prefeitura encontrou problemas na estrutura quando assumiu a administração municipal. Ele disse que fios haviam sido roubados, parte da estrutura estava depredada e havia erros na distribuição do gás da cozinha.
O secretário afirmou, no entanto, que o maior problema encontrado foi um muro que estava com a estrutura comprometida. O reparo do muro, feito para reforçar a estrutura, motivou o aditamento do contrato - procedimento em que o prazo ou o valor são alterados. A Gazeta apurou que o investimento inicial na obra era de R$ 3,02 milhões. Houve um aumento de R$ 1.011.860,59 em relação ao valor inicial da obra, ultrapassando o total de R$ 4 milhões.
"O muro que dividia o restaurante da edificação vizinha estava em risco. Quando estávamos realizando o serviço para reforçar a estrutura, percebemos que seria necessária a contratação de um novo serviço. Em momento algum interrompemos o contrato ou paramos o trabalho no local", explicou o secretário.

Restaurante Popular em Vitória

Perguntado sobre possíveis ajustes finais antes da inauguração, Gustavo Perin afirmou que a obra está pronta. O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira registrou a parte externa do restaurante nesta quinta-feira (28).
"Não falta nada [na obra]. Agora é a seleção da empresa que vai fazer a operação. Estamos aguardando. O Restaurante Popular deve começar a funcionar dentro do primeiro trimestre de 2025. Pode ser até que a gente faça ajustes pedidos pela empresa"
Gustavo Perin - Secretário de Obras de Vitória
A Gazeta apurou que a empresa responsável pelo fornecimento de almoços e jantas ainda será selecionada. A Prefeitura de Vitória receberá as ofertas de empresas interessadas até o início de dezembro.
O restaurante está fechado desde janeiro de 2017. Em agosto de 2022, a Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante. Desde outubro de 2023, quando a ordem de serviço foi assinada, o local passa por reforma.
A previsão é que, quando for reaberto, o Restaurante Popular de Vitória ofereça cerca de 2 mil refeições diárias. O secretário Gustavo Perin detalhou que devem ser 1.600 no horário do almoço e outras 500 no horário da janta.

A cronologia do Restaurante Popular de Vitória:

Veja Também

PMV quer arrecadar R$ 5 milhões em leilão de terrenos (2 em área nobre)

Empresa suíça vai elaborar projeto para repaginar Centro de Vitória

Vitória é 4ª melhor capital do país, mas precisa superar 8 desafios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Obras Ilha de Santa Maria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados