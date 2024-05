Reforma custou R$ 3 milhões

Após mais de 7 anos, Restaurante Popular de Vitória será reaberto em julho

Ordem de serviço foi assinada em outubro do ano passado; segundo a Prefeitura de Vitória, as obras do espaço – no bairro Ilha de Santa Maria estão 80% concluídas

Restaurante Popular, em Vitória, será reaberto em julho de 2024. (Reprodução | Prefeitura de Vitória)

O Restaurante Popular, localizado na Ilha de Santa Maria, em Vitória, será reaberto no início do mês de julho, segundo a prefeitura. A ordem de serviço foi assinada em outubro do ano passado, e a administração municipal informou que as obras estão 80% concluídas. O investimento para a reforma do espaço foi de R$ 3,02 milhões.

O Restaurante Popular foi implantado em dezembro de 2005. Em 2012, foi inaugurada a sede própria na Ilha de Santa Maria, mas as atividades foram interrompidas em dezembro de 2016. Desde então, o imóvel está fechado. A reforma contempla a reestruturação de todo o prédio com salas de administração, nutricionista e assistente social, áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria e estoque, cozinha industrial, vestiário de funcionários e banheiros.

O prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, lembrou que o restaurante deve oferecer alimentação a preços acessíveis. "O restaurante vai atender as pessoas mais carentes. Este equipamento público é essencial para uma grande parcela da população e vamos reativá-lo em caráter permanente", afirmou.

A expectativa inicial da prefeitura era ofertar mais de duas mil refeições por dia: 1.600 no almoço e 500 no jantar, todas com opção de marmita. Em junho do ano passado, o prefeito Lorenzo Pazolini afirmou à Rádio CBN Vitória que pretende manter o preço da refeição entre R$ 1 e R$ 2, mas, até a publicação desta matéria, a administração municipal não havia divulgado definição sobre o valor exato.

