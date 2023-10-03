Prefeitura marca data para início das obras no Restaurante Popular em Vitória

Restaurante popular da Prefeitura de Vitória entra em reforma nesta quarta-feira (4) Crédito: Carlos Alberto Silva

A quarta-feira, dia 4 de outubro, vai marcar o pontapé inicial para reforma e reestruturação do Restaurante Popular de Vitória , localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria. Esta foi a data escolhida pela Prefeitura de Vitória para assinatura da ordem de serviço. A assinatura significa, na prática, que a obra começa e o prazo de oito meses passa a ser contabilizado. Não foi divulgada a empresa que será responsável pela obra.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que o investimento é de R$ 3,02 milhões dos cofres públicos. Inicialmente, como publicado, o valor estimado para a reforma era de R$ 3,7 milhões. Com o prazo previsto de oito meses para conclusão da obra, o Restaurante Popular deve ficar pronto em junho de 2024.

R$ 3.025.000,00 É o valor da reforma e reestruturação

O Restaurante Popular foi implantado em dezembro de 2005 na cidade de Vitória. Em 2012, foi inaugurada a sede própria na Ilha de Santa Maria. As atividades foram interrompidas em dezembro de 2016. Desde então, o imóvel ficou fechado.

A expectativa da Prefeitura de Vitória é ofertar mais de duas mil refeições por dia: 1.600 no almoço e 500 no jantar, todas com opção de marmita. Em entrevista à Rádio CBN Vitória em junho deste ano, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, afirmou que pretende manter o preço da refeição entre R$ 1 e R$ 2.

Pazolini detalhou ainda que serão instaladas mais de 230 cadeiras no Restaurante Popular. Para entrar no restaurante, o público deverá utilizar o cartão do Cadastro Único (CadÚnico).

Tapumes foram colocados na frente do local onde funcionará o Restaurante Popular de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a administração municipal, a reforma contempla a reestruturação de todo o prédio, com salas de administração, nutricionista e assistente social, áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria e estoque, cozinha industrial, vestiário de funcionários e banheiros.