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Leonel Ximenes

PMV promete apagar faixas piratas de estacionamento em Jardim Camburi

Como a coluna mostrou, morador do bairro de Vitória resolveu demarcar vagas para carros e motos por sua própria contra; no final da noite, PMV apagou as faixas irregulares

Públicado em 

20 set 2023 às 18:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Faixa pirata demarcando vagas para carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi
Faixa pirata demarcando vagas para carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi Crédito: Foto do leitor
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran ) da Prefeitura de Vitória prometeu apagar as faixas de estacionamento piratas pintadas por um morador da Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em frente ao Residencial Barras, em Jardim Camburi.
Conforme a coluna mostrou, as faixas de vagas para carros e motos, pintadas de forma rústica no asfalto e em dois locais distintos, apareceram misteriosamente nesta semana, deixando muitos moradores da região intrigados.

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Em nota à coluna, a Setran alerta para a prática ilegal. “A Setran informa que fazer pinturas em vias de maneira aleatória, sem comunicar ao município e sem critérios técnicos, é crime e passível de multas, pois há risco de dano ao patrimônio”.
Faixas irregulares indicando estacionamento de carros e motos foram apagadas pela prefeitura
Faixas irregulares indicando estacionamento de carros e motos foram apagadas pela prefeitura Crédito: Foto do leitor
Indagada pela coluna, a Secretaria prometeu pintar as faixas irregulares na noite desta quarta-feira (20), mas não disse em qual horário exato o serviço será feito. Segundo o órgão, uma outra sinalização, agora oficial, será feita brevemente na via pública de Jardim Camburi.

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“O órgão já tem o projeto de execução da sinalização horizontal no local, o que deverá ser feito nas próximas semanas. Muitas vias da cidade estão sendo recapeadas, o que faz com que haja necessidade de espera para que a sinalização seja feita”, explica a Setran. “Vamos fazer o projeto corretamente”, acrescenta o titular da Setran, Alex Mariano.
Segundo a coluna apurou, não é a primeira vez que faixas delimitando espaços para estacionamentos foram pintadas na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley. Na primeira vez, foi feita uma denúncia e a Prefeitura de Vitória apagou a demarcação ilegal no asfalto.

Atualização

21/09/2023 - 4:19
No final da noite de quarta-feira (20), técnicos da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran ) da Prefeitura de Vitória foram à Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley e apagaram a demarcação irregular das faixas de estacionamento. A Setran diz que tem um projeto de sinalização de vagas para aquela via pública, em Jardim Camburi.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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