PMV promete apagar faixas piratas de estacionamento em Jardim Camburi

Faixa pirata demarcando vagas para carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi Crédito: Foto do leitor

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran ) da Prefeitura de Vitória prometeu apagar as faixas de estacionamento piratas pintadas por um morador da Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em frente ao Residencial Barras, em Jardim Camburi.

Conforme a coluna mostrou , as faixas de vagas para carros e motos, pintadas de forma rústica no asfalto e em dois locais distintos, apareceram misteriosamente nesta semana, deixando muitos moradores da região intrigados.

Em nota à coluna, a Setran alerta para a prática ilegal. “A Setran informa que fazer pinturas em vias de maneira aleatória, sem comunicar ao município e sem critérios técnicos, é crime e passível de multas, pois há risco de dano ao patrimônio”.

Faixas irregulares indicando estacionamento de carros e motos foram apagadas pela prefeitura Crédito: Foto do leitor

Indagada pela coluna, a Secretaria prometeu pintar as faixas irregulares na noite desta quarta-feira (20), mas não disse em qual horário exato o serviço será feito. Segundo o órgão, uma outra sinalização, agora oficial, será feita brevemente na via pública de Jardim Camburi

“O órgão já tem o projeto de execução da sinalização horizontal no local, o que deverá ser feito nas próximas semanas. Muitas vias da cidade estão sendo recapeadas, o que faz com que haja necessidade de espera para que a sinalização seja feita”, explica a Setran. “Vamos fazer o projeto corretamente”, acrescenta o titular da Setran, Alex Mariano.

Segundo a coluna apurou, não é a primeira vez que faixas delimitando espaços para estacionamentos foram pintadas na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley. Na primeira vez, foi feita uma denúncia e a Prefeitura de Vitória apagou a demarcação ilegal no asfalto.