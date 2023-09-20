O dono da rua: morador “cria” vagas de estacionamento em Jardim Camburi

A demarcação não oficial de vagas para carros e motos Crédito: Foto do leitor

As faixas de vagas, pintadas de forma rústica no asfalto em dois locais distintos, apareceram misteriosamente nesta semana, deixando muitos moradores da região intrigados.

Segundo a coluna apurou com um morador, não é a primeira vez que faixas delimitando espaços para estacionamentos foram pintadas nessa via pública. Na primeira vez, foi feita uma denúncia e a Prefeitura de Vitória apagou a demarcação ilegal no asfalto.

Vagas exclusivas para motos pintadas por um morador na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi Crédito: Foto do leitor

Ainda segundo informação desse morador, não há nada de anormal em relação ao trânsito na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley que justifique a iniciativa do demarcador de faixas.

Em um dos “bolsões” de estacionamento, já existe uma placa informando que no local há espaço para parada de até três motos, mas parece que o morador achou insuficiente a sinalização oficial e resolveu dar uma “mãozinha” (ou uma demão, literalmente) e pintar as faixas correspondentes no asfalto.

Apesar da sinalização oficial indicando vagas para três motos, o morador resolveu pintar os espaços no asfalto Crédito: Foto do leitor