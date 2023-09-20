O dono da rua: morador “cria” vagas de estacionamento em Jardim Camburi

As faixas de vagas, pintadas de forma rústica no asfalto em dois locais distintos, apareceram misteriosamente nesta semana, deixando muitos moradores da região intrigados.
Segundo a coluna apurou com um morador, não é a primeira vez que faixas delimitando espaços para estacionamentos foram pintadas nessa via pública. Na primeira vez, foi feita uma denúncia e a Prefeitura de Vitória
apagou a demarcação ilegal no asfalto.
Ainda segundo informação desse morador, não há nada de anormal em relação ao trânsito na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley que justifique a iniciativa do demarcador de faixas.
Em um dos “bolsões” de estacionamento, já existe uma placa informando que no local há espaço para parada de até três motos, mas parece que o morador achou insuficiente a sinalização oficial e resolveu dar uma “mãozinha” (ou uma demão, literalmente) e pintar as faixas correspondentes no asfalto.
Tomara que o pintor de faixas não saia por aí instalando semáforos e radares eletrônicos. Vá que ele comece a olhar para cima e ter uma “ideia’”...