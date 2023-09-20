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Leonel Ximenes

O dono da rua: morador “cria” vagas de estacionamento em Jardim Camburi

Misteriosamente, foram pintadas faixas, de forma rústica, delimitando vagas para carros e motos em uma via tranquila do bairro de Vitória

Públicado em 

20 set 2023 às 11:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A demarcação não oficial de vagas para carros e motos
A demarcação não oficial de vagas para carros e motos Crédito: Foto do leitor
Parece que tem um “Detran” incorporado em um morador de Vitória que resolveu, por sua própria conta e risco, pintar o asfalto e “criar” vagas delimitadas para estacionamento de motos e carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em frente ao Residencial Barras, em Jardim Camburi. (no final da noite de quarta-feira (20), técnicos da Prefeitura de Vitória apagaram a demarcação irregular de vagas nesta rua). 
As faixas de vagas, pintadas de forma rústica no asfalto em dois locais distintos, apareceram misteriosamente nesta semana, deixando muitos moradores da região intrigados.

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Segundo a coluna apurou com um morador, não é a primeira vez que faixas delimitando espaços para estacionamentos foram pintadas nessa via pública. Na primeira vez, foi feita uma denúncia e a Prefeitura de Vitória apagou a demarcação ilegal no asfalto.
Vagas exclusivas para motos pintadas por um morador na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi
Vagas exclusivas para motos pintadas por um morador na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi Crédito: Foto do leitor
Ainda segundo informação desse morador, não há nada de anormal em relação ao trânsito na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley que justifique a iniciativa do demarcador de faixas.
Em um dos “bolsões” de estacionamento, já existe uma placa informando que no local há espaço para parada de até três motos, mas parece que o morador achou insuficiente a sinalização oficial e resolveu dar uma “mãozinha” (ou uma demão, literalmente) e pintar as faixas correspondentes no asfalto.
Apesar da sinalização oficial indicando vagas para três motos, o morador resolveu pintar os espaços no asfalto
Apesar da sinalização oficial indicando vagas para três motos, o morador resolveu pintar os espaços no asfalto Crédito: Foto do leitor
Tomara que o pintor de faixas não saia por aí instalando semáforos e radares eletrônicos. Vá que ele comece a olhar para cima e ter uma “ideia’”...

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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