Grande Vitória tem trânsito, muita gente, confusão e… búfalos

Búfalos criados na zona rural de Viana Crédito: Kaio Torres

Não só de poluição, violência e caos urbano vive a Grande Vitória , que tem mais de 2 milhões de habitantes. Uma das cidades da região metropolitana, que tem parte do seu território que ainda guarda características rurais, tem uma fazenda que cria búfalos - e há mais de 20 anos. Estamos falando da simpática Viana , hoje um polo logístico importante do Estado.

Em 2003, a família Zucoloto trouxe os búfalos para sua fazenda na comunidade rural de Bonito. Foi paixão à primeira vista. Primeiramente, o desejo dos fazendeiros era o de criar e cuidar de diferentes espécies. Com isso, surgiu a oportunidade de adquirir os búfalos.

“Comprei três búfalos para compor os animais da minha fazenda. Com o passar do tempo, eu e minhas filhas criamos uma relação de amor com os animais. Já chegamos a ter cem cabeças aqui. Eles são dóceis, bem diferente do que geralmente falam sobre eles, convivemos em completa harmonia”, afirmou Paulo Pereira, proprietário da fazenda, que atualmente tem 22 bubalinos em seu plantel.

O que era experimental virou paixão, que foi passada para a nova geração. A filha, Paula Zucoloto, é formada em engenharia, contudo, tem suas raízes fincadas na fazenda e na criação dos animais que ela garante que trazem retorno positivo para a família.

“Gosto muito de ter essa interação com os búfalos. Meu pai sempre me passou seus conhecimentos e, realmente, criei uma paixão por eles. Sou muito feliz em saber que eles cresceram fortes e saudáveis com nossos cuidados. É muito gratificante para todos nós”, conta a filha do proprietário.

AS CARACTERÍSTICAS DOS BÚFALOS

Os búfalos são animais domésticos de temperamento bastante dócil, facilitando sua criação e manejo. Eles também são rústicos e se adaptam bem às mais variadas condições ambientais. Além disso, podem ser utilizados para a produção de carne e leite para o consumo humano. Das quatro espécies que existem no Brasil , seu Paulo possui a Mediterrânea e a Murrah (as outras são Jafarabadi e Carabao).

Paula e seu pai, Paulo Pereira Zucoloto, criadores de búfalos em Viana Crédito: Victor Andrade

Os bubalinos podem ser criados nas mais diversas condições climáticas, muitas vezes eles se apresentam como uma opção para o aproveitamento de áreas da propriedade às quais os bovinos não se adaptam.

A preferência por regiões alagadas ou áreas pantanosas ocorre porque os búfalos possuem menos glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor. Assim, eles procuram a água para se refrescarem e para se protegerem do ataque de insetos e parasitas.