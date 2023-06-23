Restaurante Popular em Vitória reabrirá com 2 mil refeições diárias por até R$ 2

Projeção do novo Restaurante Popular de Vitória

Com previsão para reabrir em 2024, o Restaurante Popular de Vitória pretende ofertar mais de duas mil refeições diárias: serão 1.600 no almoço e 500 no jantar, todas com opção de marmita. A expectativa é manter o preço na média entre R$ 1 e R$ 2, como declarou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em entrevista à CBN Vitória.

"O Restaurante Popular está fechado desde 2017, infelizmente. As condições são lamentáveis, por conta de um abandono. Parte do teto caiu. Mas, com esse projeto, vamos reformular. Vamos instalar mesas, cadeiras. Serão mais de 230 cadeiras para que as pessoas sejam bem tratadas. A expectativa é manter o valor simbólico. Já chegou a ser R$ 1 e R$ 2, trabalhamos nesta margem", revelou Pazolini.

Para entrar no restaurante, o público deverá utilizar o cartão do Cadastro Único (CadÚnico). "Por isso a importância de manter os dados atualizados. A população em situação de rua também terá acesso", completou Pazolini.

De acordo com a administração municipal, a reforma contempla a reestruturação de todo o prédio, com salas de administração, nutricionista e assistente social, áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria e estoque, cozinha industrial, vestiário de funcionários e banheiros.

O custo total máximo admitido em proposta para execução das obras de reforma e reestruturação é de R$ 3.700.424,89 com prazo de conclusão de 240 dias (oito meses) após a assinatura da ordem de serviço para início das obras.

"A obra de reforma será concluída em até oito meses, com recursos próprios. Importante ressaltar que o custeio diário dessas refeições será também com recursos bancados pelo município", revelou o secretário de Obras Gustavo Perim.