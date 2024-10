Restaurante Popular vai abrir para jantar e aos fins de semana em Vitória

Situado na Ilha de Santa Maria, espaço foi revitalizado com um investimento de R$ 3 milhões e também deve servir como local para cursos ligados à gastronomia

Fechado desde 2017, o Restaurante Popular de Vitória , situado na Ilha de Santa Maria , vai reabrir com a oferta de 2.100 refeições diárias, durante o almoço e o jantar, no período noturno, e também aos finais de semana. Segundo Cyntia Schulz, secretária municipal de Assistência Social, o local passa pelos trâmites finais para a reinauguração oficial, que deve acontecer em 2025.

“A reforma foi feita com um investimento superior a R$ 3 milhões e esperamos que a reabertura aconteça o quanto antes. Todos os trâmites estão em andamento para isso. Serão 1.600 refeições no almoço e 500 no jantar. As refeições serão balanceadas e preparadas com acompanhamento de nutricionistas. Haverá uma combinação de carboidratos, fibras, proteínas variadas e uma bebida, que pode ser suco ou água”, pontua a secretária.