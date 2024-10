Bituca de cigarro causou grande incêndio em Colatina, diz polícia

A investigação revelou que dois trabalhadores de uma obra são suspeitos de terem descartado guimbas na vegetação, o que teria causado o incêndio

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (4) que identificou dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de provocarem um grande incêndio que atingiu uma área de vegetação nos bairros Vila Verde e Fioravante Marino, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite desta quinta-feira (3).

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas eles foram levados à delegacia do município, onde foram ouvidos e liberados. A investigação aponta que o descarte de bitucas de cigarro teria causado o incêndio, que atingiu uma área de 36 hectares, equivalente a 50 campos de futebol.

De acordo com a Polícia Civil , os suspeitos trabalhavam em uma obra residencial e, após fumarem um cigarro, descartaram a bituca na vegetação, provocando o incêndio. Eles foram localizados no local de trabalho durante buscas realizadas pelos investigadores da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, na manhã desta sexta-feira (4).

Combate ao fogo durou horas

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, a equipe constatou vários focos de incêndio na vegetação e, pelo menos, "duas grandes frentes de linha de fogo, com empresas e residências próximas".

Detalhou ainda que os bombeiros iniciaram a operação "priorizando a proteção das edificações" e que o combate ao incêndio contou com o apoio de sete caminhões-pipa da prefeitura e da companhia de abastecimento de água e tratamento de esgoto do município.

Desespero de moradores

A TV Gazeta Noroeste apurou que os moradores usaram baldes e mangueiras para ajudar os bombeiros no combate às chamas. A analista contábil, Marcella Simor, relatou: "No momento em que abri o portão, já comecei a gritar. Os vizinhos vieram me socorrer, e minha casa não tinha condições de entrar, o fogo estava muito alto."