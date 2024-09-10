Incêndios no ES: "Seca dá condição, mas não gera combustão"

"A fumaça é provocada por incêndio. E os incêndios são provocados pelo homem. A seca oferece condições para a propagação, mas não gera combustão espontânea. As queimadas são de ação humana. Não temos controle sobre a seca, mas o ser humano tem sim controle sobre a ocorrência do fogo", argumenta.

O Estado tem convivido com o aumento das queimadas. De acordo com números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram registrados, até segunda-feira (9), 425 focos de incêndio. O número é maior que o dobro (127%) do registrado no mesmo período do ano passado. A pesquisadora do Inpe informou que não há previsão de um grande volume de chuva para as próximas semanas.