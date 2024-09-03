Tempo cinza nesta terça-feira em Vitória (3) Crédito: Fernando Madeira

Um mapa divulgado pelo MetSul Meteorologia mostra o corredor de fumaça. Bolívia, Paraguai e Argentina também serão afetados pela 'nuvens de queimadas' na Amazônia. O deslocamento da fumaça pelo Espírito Santo deve acontecer entre terça (3) e quarta-feira (4) devido — além da ocorrência de mais incêndios — ao movimento dos ventos, chamado de "ondulação".

Fumaça da Amazônia deve chegar ao ES entre terça e quarta-feira Crédito: Reprodução | MetSul

"O corredor de fumaça será trazido para o Sul por uma corrente de jato em baixos níveis, um corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude, que origina no Sul da Amazônia e desce até o território gaúcho", explica o MetSul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram registrados mais de 3.400 focos de calor entre domingo (1) e segunda (2) na Amazônia — que inclusive é o bioma mais afetado por queimadas em 2024.

E o ES com isso?

O MetSul aponta que, apesar do fenômeno chegar ao Espírito Santo, o risco é menor para a saúde das pessoas. Isso porque a fumaça deve ficar suspensa na atmosfera. Em locais onde ela fica mais perto da superfície, como na própria região amazônica, há a piora da qualidade do ar. As cores do sol podem ser realçadas tanto no amanhecer quanto no entardecer.

Your browser does not support the audio element. "Corredor de fumaça"das queimadas na Amazônia atinge o ES; entenda

Ainda de acordo com o instituto, essa fumaça vinda da Amazônia deve mudar a cor do céu, tornando o ambiente mais acinzentado, com aspecto fosco. E Vitória já ficou assim com tempo "opaco" nesta terça-feira (3). Veja registros do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta:

Tempo cinza em Vitória