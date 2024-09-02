Incêndio atinge vegetação perto de condomínio em Domingos Martins

Um incêndio atingiu cerca de seis mil metros quadrados de vegetação próximo a um condomínio de Pedra Azul, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, no domingo (1). As informações são do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Os dois focos de incêndio foram identificados por volta das 17h, mas, quando os bombeiros chegaram ao local, não havia mais chamas. A área já estava toda coberta por brasa. Servidores do próprio Iema e voluntários auxiliaram nos trabalhos de combate.