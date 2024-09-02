Verão no inverno: setembro começa com temperaturas elevadas no ES

Previsão indica setembro com cara de verão, antes mesmo da chegada da estação Crédito: Fernando Madeira

A chegada do mês de setembro no Espírito Santo representa uma estabilidade no tempo, sem a chamada gangorra térmica vista em agosto, ou até mesmo as alternâncias entre ondas de calor e frio. Conforme a previsão dos institutos de meteorologia, o mês terá um "padrão seco", com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas, sobretudo nos primeiros dias. Há, no entanto, uma previsão de trégua entre os dias 7 e 8 de setembro, quando o tempo no Espírito Santo deve ficar mais ameno.

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que uma onda de calor é estabelecida por uma massa de ar seco. Há, inclusive, uma massa de ar seco influenciando o tempo no Estado nestes primeiros dias de setembro. Na Grande Vitória, a temperatura pode superar os 30 °C, enquanto nas regiões Sul e Norte, 35 °C.

"As temperaturas aumentam ao longo da semana. As máximas podem chegar ao que é visto no verão. O mês de setembro terá um padrão seco, com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. Aqui no Espírito Santo, as temperaturas devem passar dos 30 °C, é como se fosse um veranico dentro do inverno. O tempo chuvoso começa no mês de outubro" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

Apesar do calor previsto para o Espírito Santo, as temperaturas devem ficar dentro da média. É o que indica o Climatempo, que aponta temperaturas acima da média em Estados como Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins e parte de São Paulo e Minas Gerais. O Estado do Rio de Janeiro tem como classificação "temperatura um pouco acima da média". O Espírito Santo, portanto, deve ficar dentro da média.

Previsão do tempo para o Espírito Santo, segundo o Climatempo Crédito: Reprodução | Climatempo

Sobre as chuvas, o Climatempo aponta que a precipitação deve ficar "um pouco abaixo da média" no Espírito Santo. Não há um volume previsto para o mês de setembro.

O mês de agosto trouxe algumas preocupações, como o aumento do número de queimadas no Espírito Santo. Incêndios cresceram 73% neste ano em comparação com 2023 . A combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média aumentou o risco de incêndio em vegetação.

Ainda de acordo com o meteorologista Hugo Ramos, a preocupação continua e os cuidados também devem permanecer. "Estamos na época mais seca e fria do ano. Neste momento, a vegetação fica mais seca, as plantas estão sofrendo com a falta de água. Em função disso, há mais oxigênio. Em caso de ignição, é possível que ocorra incêndio, atingindo proporções catastróficas", explicou em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazeta.