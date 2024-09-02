Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Verão no inverno: setembro começa com temperaturas elevadas no ES

Institutos de meteorologia apontam que o mês terá um "padrão seco", com chuvas abaixo da média e temperaturas que podem ultrapassar os 30 °C, sobretudo nos primeiros dias
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 set 2024 às 09:06

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 09:06

Sábado de sol e praias lotadas
Previsão indica setembro com cara de verão, antes mesmo da chegada da estação Crédito: Fernando Madeira
A chegada do mês de setembro no Espírito Santo representa uma estabilidade no tempo, sem a chamada gangorra térmica vista em agosto, ou até mesmo as alternâncias entre ondas de calor e frio. Conforme a previsão dos institutos de meteorologia, o mês terá um "padrão seco", com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas, sobretudo nos primeiros dias. Há, no entanto, uma previsão de trégua entre os dias 7 e 8 de setembro, quando o tempo no Espírito Santo deve ficar mais ameno.
O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que uma onda de calor é estabelecida por uma massa de ar seco. Há, inclusive, uma massa de ar seco influenciando o tempo no Estado nestes primeiros dias de setembro. Na Grande Vitória, a temperatura pode superar os 30 °C, enquanto nas regiões Sul e Norte, 35 °C.
"As temperaturas aumentam ao longo da semana. As máximas podem chegar ao que é visto no verão. O mês de setembro terá um padrão seco, com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. Aqui no Espírito Santo, as temperaturas devem passar dos 30 °C, é como se fosse um veranico dentro do inverno. O tempo chuvoso começa no mês de outubro"
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper
Apesar do calor previsto para o Espírito Santo, as temperaturas devem ficar dentro da média. É o que indica o Climatempo, que aponta temperaturas acima da média em Estados como Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins e parte de São Paulo e Minas Gerais. O Estado do Rio de Janeiro tem como classificação "temperatura um pouco acima da média". O Espírito Santo, portanto, deve ficar dentro da média.
Previsão do tempo para o Espírito Santo, segundo o Climatempo
Previsão do tempo para o Espírito Santo, segundo o Climatempo Crédito: Reprodução | Climatempo
Sobre as chuvas, o Climatempo aponta que a precipitação deve ficar "um pouco abaixo da média" no Espírito Santo. Não há um volume previsto para o mês de setembro.
O mês de agosto trouxe algumas preocupações, como o aumento do número de queimadas no Espírito Santo. Incêndios cresceram 73% neste ano em comparação com 2023. A combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média aumentou o risco de incêndio em vegetação.
Ainda de acordo com o meteorologista Hugo Ramos, a preocupação continua e os cuidados também devem permanecer. "Estamos na época mais seca e fria do ano. Neste momento, a vegetação fica mais seca, as plantas estão sofrendo com a falta de água. Em função disso, há mais oxigênio. Em caso de ignição, é possível que ocorra incêndio, atingindo proporções catastróficas", explicou em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazeta.
O resfriamento das águas do Pacífico, fenômeno conhecido como La Niña, é previsto por especialistas para o fim de 2024. O resfriamento torna a circulação do ar mais úmida em parte do país, com a possibilidade de aumentar o volume de chuva no Espírito Santo e adiantar o período chuvoso.

Veja Também

Por que mortes por calor podem triplicar e ameaçam mais a longevidade do que frio intenso

Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

Como história do Jornal do Campo ajudou na evolução do agro no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados