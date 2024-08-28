Como história do Jornal do Campo ajudou na evolução do agro no ES

Há 45 anos no ar, o Jornal do Campo tem sido importante ao levar informação e novidades no cultivo de variados produtos do agronegócio do Espírito Santo, adiantando tendências e tecnologias que ajudaram a revolucionar o campo.
O papel do programa da TV Gazeta para o agronegócio do Espírito Santo foi tema da conversa que abriu a tarde do primeiro dia de TecnoAgro, realizado no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
Mediado pela apresentadora do Jornal do Campo Gabriela Ribeti, o painel contou ainda com a jornalista Cláudia Gregório, que apresentou o programa por 35 anos, e ainda com o diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, e Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop.
Claudia Gregório afirmou que o Jornal do Campo ao longo dos anos acompanhou a transformação do agro, destacando a parceria com o Incaper para levar para os produtores as novidades desenvolvidas para melhores práticas, como controle de pragas, manejos e novas variedades de produtos agrícolas.
“Sempre fomos muito bem recebidos nas propriedades, o que reflete o compromisso com o homem e a mulher do meio rural. Muitas histórias que contamos, como métodos diferenciados de cultivo do café, ganharam destaque na mídia nacional”, conta Claudia, que destacou ainda que o programa sempre falou em sustentabilidade para cuidar da terra, assunto que hoje está em alta.
O diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, apresentou uma linha do tempo, mostrando que desde 1979, o Jornal do Campo esteve presente, mostrando novidades no plantio de feijão, milho, café, abacaxi, banana, mamão e outros produtos importantes do agro no Espírito Santo. Ele destacou que as pesquisas ajudaram tanto na produtividade quando na proteção e maior resistência a pragas.
"O Jornal do Campo sempre foi um parceiro essencial para ajudar a disseminar as tecnologias desenvolvidas pelos nossos pesquisadores", afirmou.
Antonio Elias destacou ainda o papel do programa na divulgação também das tendências para o agronegócio do Espírito Santo no futuro. Segundo ele, todas as pesquisas do órgão estão na agenda de sustentabilidade, pautadas em oito megatendências:
- Sustentabilidade
- Adaptação às mudanças climáticas
- Agrodigital
- Intensificação tecnológica e concentração de produção
- Transformações rápidas no consumo e na agregação de valor
- Biorrevolução
- Integração de conhecimentos e tecnologias
- Incremento da governança e dos riscos
O diretor elencou ainda as pesquisas que estão são realizadas em variados cultivos pelo Incaper, que podem em breve agregar positivamente nas produções:
- Novas cultivares de café arábica para o ES
- Nova variedade de banana-nanica
- Pesquisa: tendência da pimenta-do-reino à seca
- Pesquisa: alho nobre e livre de vírus
- Morango em sistema semi-hidropônico
- Novo sistema de dados agrometeorológicos
- Conilon de altitude
- Projeto cafeicultura sustentável
Crescimento de cooperativas
A história do Jornal do Campo também passa pelo crescimento do cooperativismo no Espírito Santo. Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop, falou sobre como sempre chamou a sua atenção as histórias dos produtores e de suas famílias contadas no programa, importantes para impulsionar seus negócios.
Dentro da agricultura familiar, a Natercoop hoje representa mais de 23 mil cooperados. Se considerarmos as famílias, chegamos a 100 mil pessoas nesse meio. "A Natercoop faz o papel de levar conhecimento e novas tecnologia. Isso é fundamental para a cooperativa", destaca.