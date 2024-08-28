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TecnoAgro

Como história do Jornal do Campo ajudou na evolução do agro no ES

No ar há 45 anos, programa da TV Gazeta tem papel importante na divulgação de inovações nos cultivos e de novidades trazidas a partir de pesquisas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 ago 2024 às 17:58

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 17:58

Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro
Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros
Há 45 anos no ar, o Jornal do Campo tem sido importante ao levar informação e novidades no cultivo de variados produtos do agronegócio do Espírito Santo, adiantando tendências e tecnologias que ajudaram a revolucionar o campo.
O papel do programa da TV Gazeta para o agronegócio do Espírito Santo foi tema da conversa que abriu a tarde do primeiro dia de TecnoAgro, realizado no Steffen Centro de Eventos, na Serra. 
Mediado pela apresentadora do Jornal do Campo Gabriela Ribeti, o painel contou ainda com a jornalista Cláudia Gregório, que apresentou o programa por 35 anos, e ainda com o diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, e Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop.

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Claudia Gregório afirmou que o Jornal do Campo ao longo dos anos acompanhou a transformação do agro, destacando a parceria com o Incaper para levar para os produtores as novidades desenvolvidas para melhores práticas, como controle de pragas, manejos e novas variedades de produtos agrícolas.
“Sempre fomos muito bem recebidos nas propriedades, o que reflete o compromisso com o homem e a mulher do meio rural. Muitas histórias que contamos, como métodos diferenciados de cultivo do café, ganharam destaque na mídia nacional”, conta Claudia, que destacou ainda que o programa sempre falou em sustentabilidade para cuidar da terra, assunto que hoje está em alta.
Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro
Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros
O diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, apresentou uma linha do tempo, mostrando que desde 1979, o Jornal do Campo esteve presente, mostrando novidades no plantio de feijão, milho, café, abacaxi, banana, mamão e outros produtos importantes do agro no Espírito Santo. Ele destacou que as pesquisas ajudaram tanto na produtividade quando na proteção e maior resistência a pragas. 
"O Jornal do Campo sempre foi um parceiro essencial para ajudar a disseminar as tecnologias desenvolvidas pelos nossos pesquisadores", afirmou. 
Antonio Elias destacou ainda o papel do programa na divulgação também das tendências para o agronegócio do Espírito Santo no futuro. Segundo ele, todas as pesquisas do órgão estão na agenda de sustentabilidade, pautadas em oito megatendências:
  • Sustentabilidade
  • Adaptação às mudanças climáticas
  • Agrodigital
  • Intensificação tecnológica e concentração de produção
  • Transformações rápidas no consumo e na agregação de valor
  • Biorrevolução
  • Integração de conhecimentos e tecnologias
  • Incremento da governança e dos riscos
O diretor elencou ainda as pesquisas que estão são realizadas em variados cultivos pelo Incaper, que podem em breve agregar positivamente nas produções:
  • Novas cultivares de café arábica para o ES
  • Nova variedade de banana-nanica
  • Pesquisa: tendência da pimenta-do-reino à seca
  • Pesquisa: alho nobre e livre de vírus
  • Morango em sistema semi-hidropônico
  • Novo sistema de dados agrometeorológicos
  • Conilon de altitude
  • Projeto cafeicultura sustentável

Crescimento de cooperativas

A história do Jornal do Campo também passa pelo crescimento do cooperativismo no Espírito Santo. Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop, falou sobre como sempre chamou a sua atenção as histórias dos produtores e de suas famílias contadas no programa, importantes para impulsionar seus negócios.
Dentro da agricultura familiar, a Natercoop hoje representa mais de 23 mil cooperados. Se considerarmos as famílias, chegamos a 100 mil pessoas nesse meio. "A Natercoop faz o papel de levar conhecimento e novas tecnologia. Isso é fundamental para a cooperativa", destaca.

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