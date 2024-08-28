Como história do Jornal do Campo ajudou na evolução do agro no ES

Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros

Há 45 anos no ar, o Jornal do Campo tem sido importante ao levar informação e novidades no cultivo de variados produtos do agronegócio do Espírito Santo, adiantando tendências e tecnologias que ajudaram a revolucionar o campo.

O papel do programa da TV Gazeta para o agronegócio do Espírito Santo foi tema da conversa que abriu a tarde do primeiro dia de TecnoAgro, realizado no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

Mediado pela apresentadora do Jornal do Campo Gabriela Ribeti, o painel contou ainda com a jornalista Cláudia Gregório, que apresentou o programa por 35 anos, e ainda com o diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, e Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop.

Claudia Gregório afirmou que o Jornal do Campo ao longo dos anos acompanhou a transformação do agro, destacando a parceria com o Incaper para levar para os produtores as novidades desenvolvidas para melhores práticas, como controle de pragas, manejos e novas variedades de produtos agrícolas.

“Sempre fomos muito bem recebidos nas propriedades, o que reflete o compromisso com o homem e a mulher do meio rural. Muitas histórias que contamos, como métodos diferenciados de cultivo do café, ganharam destaque na mídia nacional”, conta Claudia, que destacou ainda que o programa sempre falou em sustentabilidade para cuidar da terra, assunto que hoje está em alta.

Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros

O diretor-geral do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, apresentou uma linha do tempo, mostrando que desde 1979, o Jornal do Campo esteve presente, mostrando novidades no plantio de feijão, milho, café, abacaxi, banana, mamão e outros produtos importantes do agro no Espírito Santo. Ele destacou que as pesquisas ajudaram tanto na produtividade quando na proteção e maior resistência a pragas.

"O Jornal do Campo sempre foi um parceiro essencial para ajudar a disseminar as tecnologias desenvolvidas pelos nossos pesquisadores", afirmou.

Antonio Elias destacou ainda o papel do programa na divulgação também das tendências para o agronegócio do Espírito Santo no futuro. Segundo ele, todas as pesquisas do órgão estão na agenda de sustentabilidade, pautadas em oito megatendências:

Sustentabilidade

Adaptação às mudanças climáticas

Agrodigital

Intensificação tecnológica e concentração de produção

Transformações rápidas no consumo e na agregação de valor

Biorrevolução

Integração de conhecimentos e tecnologias

Incremento da governança e dos riscos

O diretor elencou ainda as pesquisas que estão são realizadas em variados cultivos pelo Incaper, que podem em breve agregar positivamente nas produções:

Novas cultivares de café arábica para o ES

Nova variedade de banana-nanica

Pesquisa: tendência da pimenta-do-reino à seca

Pesquisa: alho nobre e livre de vírus

Morango em sistema semi-hidropônico

Novo sistema de dados agrometeorológicos

Conilon de altitude

Projeto cafeicultura sustentável

Crescimento de cooperativas

A história do Jornal do Campo também passa pelo crescimento do cooperativismo no Espírito Santo. Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop, falou sobre como sempre chamou a sua atenção as histórias dos produtores e de suas famílias contadas no programa, importantes para impulsionar seus negócios.