'Agricultor no vermelho não cuida do verde', diz secretário de Agricultura do ES

Enio Bergoli, Secretário Agricultura, palestrante no Tecnoagro 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

Tecnoagro 2024 , evento que discute as ferramentas de inovação e soluções inteligentes para o agronegócio do Espírito Santo , teve início na manhã desta quarta-feira (28), na Serra , com painéis que apontaram para as tendências de crescimento do setor.

E, na primeira palestra do dia, Enio Bergoli, secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo , pontuou as nuances e dados que tornam o Estado um “pequeno gigante do agro nacional” com competência para produzir para todo o mundo.

Segundo Enio, as atividades de capacitação no Estado, que apontam o agro do futuro, são ligadas à preservação da natureza e também da economia no Espírito Santo, já que "agricultor no vermelho não cuida do verde".

No evento, o primeiro painel mostrou que a produção dos campos capixabas chega a 130 países todos os anos, com uma gama superior a 115 produtos. Os resultados, apontados pelo secretário como fruto da competência dos produtores do Estado, mostram que há expectativa real de crescimento, desde que os personagens ligados ao campo busquem por inovação.

“Só em 2022, o valor bruto da produção agropecuária do Espírito Santo chegou aos R$ 24,3 bilhões. Nós somos o maior produtor e exportador de café conilon, temos destaque com pimenta-do-reino e pimenta rosa, mamão, gengibre e outras culturas. [...] Quando falamos de futuro, precisamos pensar na inovação entre os produtores.”.

“Em 2023, chegamos à marca de US$ 2,1 bilhões de dólares em exportação. Nos sete primeiros meses de 2024, já chegamos a US$ 1,8 bilhão, com a expectativa de chegarmos à casa dos US$ 2,6 bilhões ao fim do ano”, disse o secretário.

As exportações do Estado são compreendidas por produtos como café, celulose, pimentas, carne bovina e mamão. Todos acima das cifras de US$ 10 bilhões por ano.

Desafios

Mesmo diante dos bons números, o secretário afirmou que o Estado ainda tem desafios a superar, mas que conta com ferramentas e investimentos para sanar os problemas.

“Recentemente, deixamos de exportar uma quantidade significativa de café porque os portos estão saturados, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil . No entanto, há luz no fim do túnel. Aqui no Estado, temos o Porto da Imetame, em Aracruz , que, a partir do segundo semestre do ano que vem, vai melhorar nossa logística de importação”, frisou.

Além de citar os desafios com os transportes marítimos, Enio também pontuou a necessidade de melhorias para a ampliação da gama de exportações através dos aeroportos.

“Através dos voos, podemos ampliar os negócios especialmente para produtos perecíveis como mamão e pescados. Já iniciamos esse processo, mas precisamos construir novas rotas para atender à demanda internacional, pois o mercado externo é fundamental para o agronegócio capixaba”, disse.

O Tecnoagro

Os tratores estão estacionados, a arena está montada e o TecnoAgro 2024 começou nesta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A programação vem reforçada com mais de 20 horas, entre palestras e painéis, com o tema central “Agro Inteligente”.

O evento tem a proposta de ser o espaço ideal para explorar e discutir avanços que contribuam com a produtividade e a sustentabilidade no campo.