Revista TecnoAgro 2024 mostra soluções inteligentes do agronegócio capixaba

O Espírito Santo lidera a produção e a exportação de café conilon em grãos, pimenta-do-reino, pimenta-rosa e gengibre. Também detém o título de maior polo produtor de ovos do país. Mesmo com território considerado pequeno, o Estado traz características que o permitem ser um resumo do agronegócio brasileiro, por conta das condições de solo e clima. Mas essas características, que favorecem diferentes culturas, também deixam a agricultura do Espírito Santo mais suscetível às mudanças climáticas e aos efeitos que podem afetar a produção, como secas e chuvas intensas.