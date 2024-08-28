Revista TecnoAgro 2024 mostra soluções inteligentes do agronegócio capixaba

O Espírito Santo lidera a produção e a exportação de café conilon em grãos, pimenta-do-reino, pimenta-rosa e gengibre. Também detém o título de maior polo produtor de ovos do país. Mesmo com território considerado pequeno, o Estado traz características que o permitem ser um resumo do agronegócio brasileiro, por conta das condições de solo e clima. Mas essas características, que favorecem diferentes culturas, também deixam a agricultura do Espírito Santo mais suscetível às mudanças climáticas e aos efeitos que podem afetar a produção, como secas e chuvas intensas.
Diante desses desafios, o agro capixaba tem investido em pesquisa e inovações tecnológicas que permitem produzir com mais eficiência e sustentabilidade, na era do clima extremo. É o que mostram as reportagens da Revista TecnoAgro 2024, que A Gazeta publica nesta quarta-feira (28).
Em versão impressa, distribuída durante o evento TecnoAgro 2024, realizado no Steffen Centro de Eventos, na Serra, e digital no site para download, a revista é produzida pelo Estúdio Gazeta, com edição de Mikaella Campos e Joyce Meriguetti, editoras do Núcleo de Reportagens de A Gazeta. A publicação traça um panorama sobre como anda o agronegócio capixaba, com análises de especialistas, autoridades e empresários do setor.
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Revista TecnoAgro 2024 - A Gazeta
Agronegócio capixaba usa a tecnologia para produzir com qualidade e eficiência na era do clima extremo
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