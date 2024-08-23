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TECNOLOGIA NO CAMPO

Startup residente do Fonte Hub leva soluções inovadoras para o TecnoAgro 2024

A ModaiTech apresentará caminhos para os desafios enfrentados no campo usando como ferramenta inteligência artificial e modelagem de dados.
Bianca Lemos

Bianca Lemos

Publicado em 

23 ago 2024 às 16:36

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 16:36

A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas na água, sem a necessidade de terra.
A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas na água, sem a necessidade de terra. Crédito: Freepik
A ModaiTech, startup residente do Fonte Hub, está pronta para causar impacto no agro capixaba. A empresa, que chegou recentemente trazendo toda a sua expertise em segurança alimentar, confirmou participação no TecnoAgro 2024, uma multifeira de agronegócio do Espírito Santo, que reúne painéis, salão de negócios, formação e exposições de produtos locais.
A startup, que começou a operar em outubro do ano passado, busca oferecer soluções completas para os desafios enfrentados no campo, usando inteligência artificial e modelagem de dados. Além de transformar as informações obtidas em ações práticas que aumentam a produtividade e que garantem a sustentabilidade.
Robson Pacheco Lacerda, CEO da Startup ModaiTech e Igor Delesposte Zanuncio, do setor de Vendas da ModaiTech Crédito: Robson Pacheco Lacerda

Soluções tecnológicas no campo

No evento, a startup apresentará aos investidores e interessados duas soluções tecnológicas. Uma delas é o app “xepa.net.br”, uma tecnologia desenvolvida com o intuito de aproximar o produtor do campo e o consumidor final.
Já a segunda proposta é uma automação - um monitoramento mobile - que monitora e corrige as informações sempre que necessário, dispensando a presença do produtor no local de cultivo. Ambas tecnologias são voltadas para a hidroponia - técnica de cultivo de plantas na água, sem a necessidade de terra -, o principal serviço realizado pela startup.
Segundo o CEO da ModaiTech, Robson Pacheco Lacerda, a participação no evento é uma oportunidade para mostrar ao mercado o potencial das soluções desenvolvidas pela empresa, além de aumentar a rede de parceiros.
“A proposta do TecnoAgro tem tudo a ver com o que a gente tem para oferecer, que é tecnologia, inteligência artificial e automação. Então a expectativa está muito boa, a gente espera poder conversar com produtores, tanto produtores que já fazem hidroponia como aqueles que têm interesse ou que não conhecem o que é hidroponia. E, claro, esperamos já fechar negócio”, explica

A participação no evento é gratuita

O TecnoAgro vai ocorrer nos dias 28 e 29 de agosto, no Steffen Centro de Eventos, que fica localizado na ES 010, entre Jardim Limoeiro e Manguinhos, no município da Serra.
E, desta vez, o TecnoAgro 2024 tem como tema central da feira “O Agro Inteligente”. Para participar do evento, CLIQUE AQUI.

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