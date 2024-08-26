Exportação de café do ES para a União Europeia cresce 8 vezes em 2024

Colheita do café, agricultura, agronegócio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A demanda da União Europeia pelos cafés do Espírito Santo cresceu quase oito vezes nos sete primeiros meses de 2024 comparando com o mesmo período do ano passado.

O volume do complexo cafeeiro do Espírito Santo — considerando café cru em grãos, café solúvel e café torrado/moído — exportado para a União Europeia saiu de 316,6 mil sacas para 2,3 milhões de sacas, ou seja, quase 2 milhões de sacas a mais destinadas ao velho continente.

Dos países europeus, a Bélgica se destacou como principal comprador do café capixaba, com aumento de quase nove vezes do volume importado, passando de 43,9 mil sacas para 805,7 mil sacas. O aumento no valor exportado também foi significativo, passando de quase US$ 6,6 milhões nos primeiros sete meses de 2023 para US$ 160,2 milhões em 2024. Em segundo lugar, aparece a Itália.

Desse volume, 2,25 milhões de sacas foram de café cru em grãos e 59,3 mil sacas de equivalente em café solúvel. Em sete meses, esse foi o maior volume exportado para a União Europeia na série histórica, considerando até mesmo a comparação com os anos completos.

Em termos percentuais, o bloco da União Europeia que representou 15,6% do volume total de café exportado pelo Espírito Santo nos primeiros sete meses de 2023 saltou para 42,7% em 2024, o que demostra uma clara ampliação da demanda europeia pelos cafés capixabas.

O valor das divisas geradas com as exportações de café do Espírito Santo para países da Europa também aumentou quase oito vezes, saindo de US$ 57,9 milhões para US$ 442,7 milhões, ou seja, de janeiro a julho de 2024, a União Europeia comprou 384,8 milhões de dólares a mais em cafés do Estado comparado ao mesmo período de 2023.