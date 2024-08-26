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Volume histórico

Exportação de café do ES para a União Europeia cresce 8 vezes em 2024

Nos primeiros sete meses de 2024, o volume exportado para os europeus foi de 2,3 milhões de sacas, maior registro da série histórica, comparado ao mesmo período do ano passado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 ago 2024 às 15:21

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 15:21

Colheita do café, agricultura, agronegócio
Colheita do café, agricultura, agronegócio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A demanda da União Europeia pelos cafés do Espírito Santo cresceu quase oito vezes nos sete primeiros meses de 2024 comparando com o mesmo período do ano passado. 
O volume do complexo cafeeiro do Espírito Santo — considerando café cru em grãos, café solúvel e café torrado/moído —  exportado para a União Europeia saiu de 316,6 mil sacas para 2,3 milhões de sacas, ou seja, quase 2 milhões de sacas a mais destinadas ao velho continente.
Dos países europeus, a Bélgica se destacou como principal comprador do café capixaba, com aumento de quase nove vezes do volume importado, passando de 43,9 mil sacas para 805,7 mil sacas. O aumento no valor exportado também foi significativo, passando de quase US$ 6,6 milhões nos primeiros sete meses de 2023 para US$ 160,2 milhões em 2024. Em segundo lugar, aparece a Itália.
Desse volume, 2,25 milhões de sacas foram de café cru em grãos e 59,3 mil sacas de equivalente em café solúvel. Em sete meses, esse foi o maior volume exportado para a União Europeia na série histórica, considerando até mesmo a comparação com os anos completos.
Em termos percentuais, o bloco da União Europeia que representou 15,6% do volume total de café exportado pelo Espírito Santo nos primeiros sete meses de 2023 saltou para 42,7% em 2024, o que demostra uma clara ampliação da demanda europeia pelos cafés capixabas.

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O valor das divisas geradas com as exportações de café do Espírito Santo para países da Europa também aumentou quase oito vezes, saindo de US$ 57,9 milhões para US$ 442,7 milhões, ou seja, de janeiro a julho de 2024, a União Europeia comprou 384,8 milhões de dólares a mais em cafés do Estado comparado ao mesmo período de 2023.
O subsecretário de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, comentou sobre a competitividade do Estado: “O resultado das exportações é reflexo de um trabalho altamente profissional em toda a cadeia do café no Espírito Santo, desde os produtores até o segmento exportador e a indústria, e reforça que o trabalho desenvolvido no Estado por diversas organizações que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura está gerando resultados expressivos e contribuindo para consolidar o Estado como uma das principais origens produtoras de cafés sustentáveis do mundo,”.

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